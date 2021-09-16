Победителей лотереи среди вакцинированных уведомят через "Госуслуги"

Победители лотереи среди вакцинированных от коронавируса получат уведомления на портале госуслуг. Об этом сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

"В соответствии с условиями розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от CoViD-19 в ближайшее время Минцифры направит победителям уведомления от портала госуслуг", — приводит слова Качанова ТАСС.

По его словам, из 500 победителей первого розыгрыша полностью критериям соответствует 495 человек. Это будет учтено при проведении второго розыгрыша, и денежные призы получат 505 победителей.