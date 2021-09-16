Победителей лотереи среди вакцинированных уведомят через "Госуслуги"
Вместе с уведомлением россиянам пришлют ссылку на специализированную форму, где можно будет указать реквизиты карты "Мир" для перечисления денежного приза.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Победители лотереи среди вакцинированных от коронавируса получат уведомления на портале госуслуг. Об этом сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.
"В соответствии с условиями розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от CoViD-19 в ближайшее время Минцифры направит победителям уведомления от портала госуслуг", — приводит слова Качанова ТАСС.
По его словам, из 500 победителей первого розыгрыша полностью критериям соответствует 495 человек. Это будет учтено при проведении второго розыгрыша, и денежные призы получат 505 победителей.
Качанов добавил, что вместе с уведомлением победителям пришлют ссылку на специализированную форму на портале госуслуг, где можно будет указать реквизиты карты "Мир" для перечисления денежного приза.
Напомним, в августе председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о розыгрыше денежных средств среди привитых от ковида россиян. Всего будет определена тысяча победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей. Первый тираж был проведён 14 сентября, второй состоится 14 октября. Номера победивших сертификатов можно узнать на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье".
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