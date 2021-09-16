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SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем

В трёхдневный полёт отправились миллиардер, ассистентка врача, ветеран ВВС и педагог.

16 сентября, 00:15

SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем. Видео © SpaceX

Американская компания SpaceX впервые в истории запустила корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем. Трансляция велась на сайте компании.

Фото © SpaceX

Фото © SpaceX

Запуск состоялся в рамках миссии Inspiration4 в 20:02 по Восточному времени (03:02 мск 16 сентября). Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

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Ожидается, что полёт продлится трое суток. Затем Crew Dragon приземлится на воду в Атлантическом океане. Во время полёта корабль достигнет орбиты высотой 575 км, что значительно выше орбиты МКС (около 420 км).

Среди членов экипажа миллиардер и основатель компании Shift4 Payments Джаред Исаакман, победившая рак ассистентка врача больницы Сент-Джуд Хейли Арсено, ветеран ВВС США Крис Семброски и педагог, обученный пилот Сиан Проктор.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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