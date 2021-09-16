SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем. Видео © SpaceX

Американская компания SpaceX впервые в истории запустила корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем. Трансляция велась на сайте компании.

Фото © SpaceX

Запуск состоялся в рамках миссии Inspiration4 в 20:02 по Восточному времени (03:02 мск 16 сентября). Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

Ожидается, что полёт продлится трое суток. Затем Crew Dragon приземлится на воду в Атлантическом океане. Во время полёта корабль достигнет орбиты высотой 575 км, что значительно выше орбиты МКС (около 420 км).