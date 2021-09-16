Макрон заявил о нейтрализации главаря "ИГИЛ в Большой Сахаре"

Французские войска нейтрализовали главаря террористической группировки "ИГИЛ в Большой Сахаре" (входит в ИГИЛ*). Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон.

"Аднан Абу Валид ас-Сахрауи, лидер террористической группировки "ИГИЛ в Большой Сахаре", был нейтрализован французскими войсками. Это ещё один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахели", — написал Макрон в "Твиттере".

Глава Министерства вооружённых сил Франции Флоранс Парли уточнила, что ас-Сахрауи был убит в результате операции "Бархан". По данным СМИ, он родился между 1973 и 1979 годами.

Группировка "ИГИЛ в Большой Сахаре" образовалась весной 2015 года на базе радикальной исламистской группировки "Аль-Мурабитун" (часть "Аль-Каиды"*), действовавшей в Западной Африке. Операцию "Бархан" Франция начала в августе 2014 года с целью борьбы с террористами в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Чаде и Мавритании. Она стала продолжением операции "Сервал", которую Франция проводила в 2013–2014 годах.