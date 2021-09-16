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Макрон заявил о нейтрализации главаря "ИГИЛ в Большой Сахаре"

Аднан Абу Валид ас-Сахрауи был убит в результате операции "Бархан".

15 сентября, 23:36
<p>Аднан Абу Валид ас-Сахрауи. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Adnan_Abu_Walid_al-Sahrawi.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Аднан Абу Валид ас-Сахрауи. Фото © Wikipedia

Французские войска нейтрализовали главаря террористической группировки "ИГИЛ в Большой Сахаре" (входит в ИГИЛ*). Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон.

"Аднан Абу Валид ас-Сахрауи, лидер террористической группировки "ИГИЛ в Большой Сахаре", был нейтрализован французскими войсками. Это ещё один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахели", — написал Макрон в "Твиттере".

Глава Министерства вооружённых сил Франции Флоранс Парли уточнила, что ас-Сахрауи был убит в результате операции "Бархан". По данным СМИ, он родился между 1973 и 1979 годами.

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Группировка "ИГИЛ в Большой Сахаре" образовалась весной 2015 года на базе радикальной исламистской группировки "Аль-Мурабитун" (часть "Аль-Каиды"*), действовавшей в Западной Африке. Операцию "Бархан" Франция начала в августе 2014 года с целью борьбы с террористами в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Чаде и Мавритании. Она стала продолжением операции "Сервал", которую Франция проводила в 2013–2014 годах.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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