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В Абхазии возбудили уголовное дело на пытавших российского туриста милиционеров

Инцидент произошёл в апреле. Правоохранители приняли мужчину за закладчика наркотиков и жестоко избили.

15 сентября, 23:19

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело против сотрудников милиции, которые превысили должностные полномочия и применили силу в отношении российского туриста Артёма Русских. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

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Инцидент произошёл 7 апреля. Милиционеры задержали россиянина у смотровой площадки в горной местности Мамзышха по подозрению в закладке наркотиков. Они доставили гражданина РФ в УВД по Гагрскому району, без понятых досмотрели его, а затем поместили в изолятор временного содержания. В 23:00 Русских отпустили, но затем вновь задержали, причём на этот раз вместе с женой Дарьей Морозовой и подругой Полиной Салминой. Как и в первом случае, милиционеры провели опрос и досмотр без необходимых документов, а также обследовали номер в гостевом доме Black Sea, где проживали туристы. Затем при возвращении в УВД правоохранители "умышленно совершили действия, явно выходящие за пределы предоставленных им полномочий, применив физическое насилие в отношении" россиянина. После пыток и избиения у Русских диагностировали множественные переломы, гематомы и ушибы.

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Уточняется, что уголовное дело возбуждено против начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела угрозыска Хаджарата Багателии, оперуполномоченного Тимура Аншбы, участкового уполномоченного милиции Дмитрия Джалагонии и иных неустановленных сотрудников. Багателия и Джалагония отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Абхазии обнаружили тело утонувшего в море жителя Нижегородской области. Погибший в нетрезвом состоянии отправился купаться во время шторма.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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