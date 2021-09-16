Байден назвал цель создания нового военного союза AUKUS
Первым проектом организации станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением.
Фото © ТАСС / EPA
Президент США Джо Байден заявил, что новое трёхстороннее оборонное партнёрство с участием Соединённых Штатов, Великобритании и Австралии (AUKUS) призвано гарантировать его участникам обладание самыми современными средствами реагирования на стремительно развивающиеся угрозы.
"Эта инициатива — про то, чтобы обеспечить каждого из нас самыми современными возможностями для маневрирования и защиты от быстро эволюционирующих угроз. AUKUS объединит наших моряков, учёных, промышленность для сохранения и расширения нашего превосходства", — сказал Байден на пресс-конференции.
По словам главы Белого дома, участники AUKUS будут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, квантовых технологий, кибербезопасности, освоения подводного пространства.
Первым проектом союза станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением.
Комментариев: 0