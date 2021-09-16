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Байден назвал цель создания нового военного союза AUKUS

Первым проектом организации станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением.

15 сентября, 22:34
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Президент США Джо Байден заявил, что новое трёхстороннее оборонное партнёрство с участием Соединённых Штатов, Великобритании и Австралии (AUKUS) призвано гарантировать его участникам обладание самыми современными средствами реагирования на стремительно развивающиеся угрозы.

"Эта инициатива — про то, чтобы обеспечить каждого из нас самыми современными возможностями для маневрирования и защиты от быстро эволюционирующих угроз. AUKUS объединит наших моряков, учёных, промышленность для сохранения и расширения нашего превосходства", — сказал Байден на пресс-конференции.

США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового военного союза

США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового военного союза

По словам главы Белого дома, участники AUKUS будут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, квантовых технологий, кибербезопасности, освоения подводного пространства.

Первым проектом союза станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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