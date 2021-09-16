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"Тактика понятна — террор": Аксёнов рассказал, как "армии ботов" с Украины атакуют Крым

По словам главы региона, они притворяются местными жителями и регулярно вбрасывают дезинформацию по разным направлениям.

15 сентября, 21:50
<p>Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что против региона работают "армии ботов" с Украины, их задача — дестабилизировать ситуацию.

"Тактика действий со стороны должностных лиц Украины понятна — террор, дестабилизация, провокации. Армии ботов работают в крымском направлении дистанционно. Притворяются крымчанами, вбрасывают регулярно дезинформацию по различным направлениям, дают информационные поводы с целью разжигания ненависти друг к другу. Всё делается для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Ничего у них не получится", — сказал Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".

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По его словам, боты притворяются крымчанами, регулярно вбрасывают дезинформацию по разным направлениям и дают информационные поводы с целью разжигания ненависти друг к другу. Однако у них ничего не получится, заверил Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что Киев намерен дестабилизировать ситуацию, поссорить и вбить клин между людьми разной национальности на полуострове.

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"У крымчан в части межнационального согласия — единство, понимание", — подчеркнул Аксёнов.

Ранее Аксёнов выразил уверенность, что заказчики диверсии на газопроводе в Крыму будут наказаны.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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