Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что против региона работают "армии ботов" с Украины, их задача — дестабилизировать ситуацию.

"Тактика действий со стороны должностных лиц Украины понятна — террор, дестабилизация, провокации. Армии ботов работают в крымском направлении дистанционно. Притворяются крымчанами, вбрасывают регулярно дезинформацию по различным направлениям, дают информационные поводы с целью разжигания ненависти друг к другу. Всё делается для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Ничего у них не получится", — сказал Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24".

По его словам, боты притворяются крымчанами, регулярно вбрасывают дезинформацию по разным направлениям и дают информационные поводы с целью разжигания ненависти друг к другу. Однако у них ничего не получится, заверил Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что Киев намерен дестабилизировать ситуацию, поссорить и вбить клин между людьми разной национальности на полуострове.