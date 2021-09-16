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"Это просто отстой": Глава Крыма Аксёнов назвал кумиров российской молодёжи дном

По его словам, эти люди двигаются вперёд, чтобы обеспечить деградацию общества.

15 сентября, 21:16
<p>Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал неправильным тренд доверия российской молодёжи к блогерам и артистам шоу-бизнеса, так как эти люди не делают ничего полезного для страны.

Ранее исследование компании Romir Influence Ranking показало, что рейтинг доверия у российской молодёжи возглавили рэпер Моргенштерн и певец Егор Крид. Третье место в списке занял трэвел-блогер Антон Птушкин.

"Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодёжи. Это люди — блогеры, шоу-бизнес… Там нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. Извините меня — там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят и двигаются вперёд, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодёжи. Это просто отстой", заявил глава региона в эфире канала "Крым 24".

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По словам Аксёнова, молодёжь сейчас гонится за быстрыми деньгами, которые платят за показ какой-либо части тела или матерные высказывания.

"Ни работать не надо, ни ответственности… Бездельники и тунеядцы. Поэтому подготовка кадров — сегодня основной вопрос", — заключил Аксёнов.

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Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал "отребьем" современных исполнителей. По его мнению, музыка популярных среди молодёжи певцов не пройдёт испытание временем.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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