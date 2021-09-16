По словам российского лидера, нашей стране нужен сильный и авторитетный парламент, в котором будут настоящие патриоты, способные сдержать слово и выполнить наказы избирателей и свои обещания.

Путин напомнил, в чём заключается высший смысл выборов. Видео © LIFE

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в преддверии выборов в Государственную думу. Глава государства призвал граждан принять участие в голосовании и напомнил, в чём заключается высший смысл выборов, проводимых в нашей стране.

"Высший смысл выборов — это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной", — отметил российский лидер.

Путин добавил, что мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в Госдуму прошли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово и оправдать надежды и доверие граждан России.

"Нам вместе многое предстоит сделать. И реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной думы. Это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав и интересов человека", — пояснил президент.