Российский лидер призвал граждан принять участие в голосовании, поддержав тех кандидатов, которые будут работать во благо нашей страны и каждого из её жителей.

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в преддверии выборов в Государственную думу. Глава государства призвал граждан принять участие в голосовании, поддержав тех кандидатов, которые будут работать во благо нашей страны и каждого из её жителей. В своём обращении Путин подчеркнул, что стране нужен сильный и авторитетный парламент, в котором будут настоящие патриоты, способные сдержать слово и выполнить наказы избирателей и свои обещания.

Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму. Видео © LIFE

"Дорогие друзья, прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17-го сентября. Прийти на избирательные участки или воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надёжность", — отметил президент.

По словам Путина, он рассчитывает на ответственную и взвешенную патриотическую гражданскую позицию граждан России и их стремление избрать депутатов, "которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины".

"Пожалуйста, сделайте свой выбор", — добавил глава государства.