Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму
Российский лидер призвал граждан принять участие в голосовании, поддержав тех кандидатов, которые будут работать во благо нашей страны и каждого из её жителей.
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в преддверии выборов в Государственную думу. Глава государства призвал граждан принять участие в голосовании, поддержав тех кандидатов, которые будут работать во благо нашей страны и каждого из её жителей. В своём обращении Путин подчеркнул, что стране нужен сильный и авторитетный парламент, в котором будут настоящие патриоты, способные сдержать слово и выполнить наказы избирателей и свои обещания.
Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму.
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"Дорогие друзья, прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17-го сентября. Прийти на избирательные участки или воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надёжность", — отметил президент.
По словам Путина, он рассчитывает на ответственную и взвешенную патриотическую гражданскую позицию граждан России и их стремление избрать депутатов, "которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины".
"Пожалуйста, сделайте свой выбор", — добавил глава государства.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.