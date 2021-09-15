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В Минпросвещения не исключили отказ от детдомов в будущем

Опыт воспитания детей в кровных или приёмных семьях доказывает свою эффективность, подчеркнули в ведомстве.

15 сентября, 20:43

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В будущем возможен отказ от детских домов, так как практика воспитания детей в приёмных семьях доказывает свою эффективность и большую гуманность. Об этом заявил замминистра просвещения Денис Грибов в рамках закрытого пресс-показа документального фильма "Семья вместо детского дома", посвящённого проблемам социального сиротства, пишет ТАСС.

"Мы должны ставить какие-то большие цели перед собой. На самом деле опыт и практика воспитания детей в кровных семьях, приёмных семьях доказывает свою эффективность и большую гуманность. Цель есть, надо двигаться к ней, рано или поздно это будет реалистично", — отметил Грибов, комментируя тезис картины о важности замены детдомов институтом профессионально ориентированных семей.

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Автором ленты "Семья вместо детского дома" является руководитель Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев. В основу 55-минутного фильма легли его беседы с представителями благотворительных фондов, некоммерческих организаций, оказывающих поддержку семьям и сиротам, а также истории выпускников детдомов, родителей, борющихся за право воспитывать детей, и профессиональных приёмных семей. В картине герои озвучивают ряд тезисов, которые помогут улучшить ситуацию. В частности, речь идёт о проактивной позиции социальных служб в вопросе поддержки кровных семей и замене детских домов институтом профессионально ориентированных семей и социальных воспитателей.

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Напомним, ранее Артём Метелев стал гостем шоу Лайфа "Дайте сказать". В ходе беседы поднимались вопросы стипендий, фудшеринга, бездомных животных и другие.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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