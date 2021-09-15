В Минпросвещения не исключили отказ от детдомов в будущем

В будущем возможен отказ от детских домов, так как практика воспитания детей в приёмных семьях доказывает свою эффективность и большую гуманность. Об этом заявил замминистра просвещения Денис Грибов в рамках закрытого пресс-показа документального фильма "Семья вместо детского дома", посвящённого проблемам социального сиротства, пишет ТАСС.

"Мы должны ставить какие-то большие цели перед собой. На самом деле опыт и практика воспитания детей в кровных семьях, приёмных семьях доказывает свою эффективность и большую гуманность. Цель есть, надо двигаться к ней, рано или поздно это будет реалистично", — отметил Грибов, комментируя тезис картины о важности замены детдомов институтом профессионально ориентированных семей.