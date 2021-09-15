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Сотрудники Wildberries пожаловались на зарплаты и потребовали их пересмотра

В компании отреагировали на претензии работников и заявили, что в ближайшее время будет произведена доплата.

15 сентября, 20:23
<p>Фото © ТАСС / "РБК" / Владислав Шатило</p>

Фото © ТАСС / "РБК" / Владислав Шатило

Сотрудники онлайн-ретейлера Wildberries опубликовали петицию, в которой потребовали от руководства компании изменить условия оплаты труда. По их мнению, зарплаты в настоящее время не соответствуют объёму задач.

Авторы петиции выражают недовольство тем, что "в последние месяцы на рабочих местах сложилась крайне неблагоприятная обстановка" из-за новой системы оплаты труда менеджеров пунктов самовывоза. К примеру, работник должен не только обрабатывать поступивший товар, но ещё и выполнять обязанности кассира, тогда как загруженность точек Wildberries увеличилась в период пандемии.

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В компании отреагировали на претензии сотрудников.

"Этим летом были введены новые KPI, которые учитывают также и количество обработанных заказов. Повышенный доход за август получили около 90 процентов сотрудников точек выдачи. Доход же около 10 процентов оказался меньше, так как их скорость работы оказалась ниже", — приводит комментарий пресс-службы Wildberries "Газета.ру".

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Отмечается, что в ближайшее время будет произведена доплата до среднего уровня доходов в рамках "переходного периода". Помимо того, в компании подчеркнули, что находятся в диалоге с сотрудниками, разъясняя им новые KPI и как можно с их помощью увеличить свой доход.

Ранее Лайф сообщил, что семья основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук признана самой богатой в России. Состояние бизнесвумен и её супруга оценивается более чем в 13 миллиардов долларов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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