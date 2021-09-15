Пассажирский самолёт с ливреей "Зенита" совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково
Лайнер летел из турецкой Антальи в Санкт-Петербург. Перед посадкой он подал сигнал бедствия и продолжил полёт на низовой высоте.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
В среду вечером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге совершил посадку пассажирский самолёт, ранее подавший сигнал бедствия. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
"Лайнер благополучно приземлился", — сказал источник.
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По данным агентства, речь идёт о лайнере Airbus A319 с ливреей ФК "Зенит", который летел из турецкой Антальи в Петербург. Перед посадкой он подал сигнал бедствия и продолжил полёт на низовой высоте. По информации сервиса Flightradar24, борт принадлежит авиакомпании "Россия".
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