Пассажирский самолёт с ливреей "Зенита" совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково

В среду вечером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге совершил посадку пассажирский самолёт, ранее подавший сигнал бедствия. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, речь идёт о лайнере Airbus A319 с ливреей ФК "Зенит", который летел из турецкой Антальи в Петербург. Перед посадкой он подал сигнал бедствия и продолжил полёт на низовой высоте. По информации сервиса Flightradar24, борт принадлежит авиакомпании "Россия".