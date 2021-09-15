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Пассажирский самолёт с ливреей "Зенита" совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково

Лайнер летел из турецкой Антальи в Санкт-Петербург. Перед посадкой он подал сигнал бедствия и продолжил полёт на низовой высоте.

15 сентября, 19:48
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В среду вечером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге совершил посадку пассажирский самолёт, ранее подавший сигнал бедствия. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Лайнер благополучно приземлился", — сказал источник.

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По данным агентства, речь идёт о лайнере Airbus A319 с ливреей ФК "Зенит", который летел из турецкой Антальи в Петербург. Перед посадкой он подал сигнал бедствия и продолжил полёт на низовой высоте. По информации сервиса Flightradar24, борт принадлежит авиакомпании "Россия".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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