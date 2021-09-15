Мотоцикл вспыхнул на Садовом кольце в Москве после столкновения с "газелью". Видео © LIFE

На Садовом кольце в Москве после ДТП вспыхнул мотоцикл. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.

"Примерно в 21:20 по адресу Смоленская площадь, дом 2 мотоциклист, совершая перестроение, произвёл столкновение с автомобилем "Газель", после чего произошёл разрыв бензобака мотоцикла с последующим возгоранием", — говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции.

В результате инцидента пострадали мотоциклист 1990 года рождения и его пассажирка 1992 года рождения. Предварительно, с термическими ожогами и ссадинами их госпитализировали.

На участке, где произошла авария, временно ограничено движение по двум правым полосам внутренней стороны Садового кольца. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.