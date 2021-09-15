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Призрачный гонщик: Мотоцикл вспыхнул на Садовом кольце в Москве после столкновения с "газелью"

В аварии пострадало два человека, их доставили в больницу с ожогами и ссадинами.

15 сентября, 19:23

Мотоцикл вспыхнул на Садовом кольце в Москве после столкновения с "газелью". Видео © LIFE

На Садовом кольце в Москве после ДТП вспыхнул мотоцикл. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.

"Примерно в 21:20 по адресу Смоленская площадь, дом 2 мотоциклист, совершая перестроение, произвёл столкновение с автомобилем "Газель", после чего произошёл разрыв бензобака мотоцикла с последующим возгоранием", — говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции.

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В результате инцидента пострадали мотоциклист 1990 года рождения и его пассажирка 1992 года рождения. Предварительно, с термическими ожогами и ссадинами их госпитализировали.

На участке, где произошла авария, временно ограничено движение по двум правым полосам внутренней стороны Садового кольца. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Стоит отметить, что ДТП случилось почти на том же самом месте, где в прошлом году смертельную аварию устроил Михаил Ефремов. Сегодня кассационный суд отказал ему в смягчении приговора. Таким образом, вердикт Мосгорсуда о наказании в семь с половиной лет колонии остался без изменений.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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