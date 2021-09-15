Юрист рассказал, что грозит блогеру Mellstroy за танцы на капотах арендованных Lamborghini, Rolls-Royce и Ferrari

Юрист Алексей Михальчик рассказал Лайфу, по каким статьям блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, могут привлечь к ответственности после очередного скандала. В этот раз он устроил танцы на капотах арендованных Lamborghini, Rolls-Royce и Ferrari, причинив салону ущерб почти на пять миллионов.

По словам Михальчика, если будет принято решение о возбуждении дела, то его присоединят к делу об избиении модели, — это в совокупности ведёт к существенным рискам, потому что происходит неоднократное совершение преступных деяний. Для суда такие обстоятельства могут оказаться решающими, и блогера изолируют от общества, если он не решит ситуацию с потерпевшими, считает юрист.

"Если был нанесён значительный вред, то у нас есть 167-я статья "Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества". Это зависит от размера ущерба. Может быть любая часть статьи, но наказание вплоть до тюремного заключения. Эти два дела действительно могут быть соединены, то есть должен разбираться отдел полиции по месту совершения новых действий", — пояснил адвокат.