Юрист рассказал, что грозит блогеру Mellstroy за танцы на капотах арендованных Lamborghini, Rolls-Royce и Ferrari
По словам юриста, суд может присоединить новое дело к первому и тогда это приведёт к существенным рискам и ужесточённому наказанию за неоднократное совершение преступных деяний.
Фото © Instagram / mellstroy
Юрист Алексей Михальчик рассказал Лайфу, по каким статьям блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, могут привлечь к ответственности после очередного скандала. В этот раз он устроил танцы на капотах арендованных Lamborghini, Rolls-Royce и Ferrari, причинив салону ущерб почти на пять миллионов.
По словам Михальчика, если будет принято решение о возбуждении дела, то его присоединят к делу об избиении модели, — это в совокупности ведёт к существенным рискам, потому что происходит неоднократное совершение преступных деяний. Для суда такие обстоятельства могут оказаться решающими, и блогера изолируют от общества, если он не решит ситуацию с потерпевшими, считает юрист.
"Если был нанесён значительный вред, то у нас есть 167-я статья "Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества". Это зависит от размера ущерба. Может быть любая часть статьи, но наказание вплоть до тюремного заключения. Эти два дела действительно могут быть соединены, то есть должен разбираться отдел полиции по месту совершения новых действий", — пояснил адвокат.
Он предупредил, что если Мелстрой будет себя так же вести, то "вполне возможно развитие событий по печальному для него сценарию".
Попрыгал на 5 млн: Mellstroy устроил танцы на капотах арендованных Lamborghini, Rolls-Royce и Ferrari
Напомним, в октябре прошлого года во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей Mellstroy схватил 21-летнюю модель Алёну Ефремову за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Государственный обвинитель просил суд признать блогера виновным по статье "Побои" и назначить ему полгода исправительных работ. Кроме того, обвинение требовало частично удовлетворить гражданский иск, возместив 50 тысяч рублей за материальный ущерб и причинённый моральный вред. В итоге стример получил полгода исправительных работ, его также обязали возместить моральный ущерб, как и просило обвинение.
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