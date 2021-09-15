"Хотели захватить РФ": Оливер Стоун заявил, что Путин не допустил превращения России в вассала США
По мнению кинорежиссёра, если бы не действия российского лидера, страна была бы уничтожена.
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Президент РФ Владимир Путин не допустил превращения России в вассала США. Об этом заявил американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Оливер Стоун.
"США могли бы стать партнёром России, могли бы помочь по образцу плана Маршалла, но из-за денег этого не произошло. На Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, завладеть бизнесом. Появились все эти олигархи. Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена, превратилась бы в вассала Америки", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Стоуна, если бы Вашингтону удалось подчинить себе Москву, то это пошло бы во вред как самим Штатам, так и всему миру, так как "США становились бы всё сильнее, превратились бы в тиранию".
"Ни у кого не должно быть слишком много власти. Это всего лишь закон природы — должен быть баланс", — заметил режиссёр.
Кроме того, Стоун выразил уверенность в том, что РФ и США могли бы активно сотрудничать в борьбе с пандемией коронавируса, а также в производстве "чистой энергии" на базе, в частности, российской атомной энергетики. При этом он полагает, что Штаты заинтересованы во внешнем противнике, чтобы снабжать заказами свой огромный военно-промышленный комплекс — эту роль по очереди играли Венесуэла, Иран и Куба.
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"Почему они не могут остановиться? Потому что на кону очень большие деньги. Деньги и сделки. Дело не в России. Если бы не было России, был бы найден другой враг", — резюмировал американский кинорежиссёр.
Ранее в США призвали срочно начать сближение с Россией. Там полагают, что Вашингтон должен заострить внимание на каком-то одном сопернике — и это должен быть Китай.
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