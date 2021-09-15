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В Новосибирске водитель "Яндекс.Такси" отказался везти девушку-инвалида и оставил её под ливнем

По словам студентки, она собиралась в университет вместе с мамой и вызвала машину через приложение.

15 сентября, 19:31

В Новосибирске водитель такси оставил под дождём девушку-инвалида. Видео © Соцсети

В Новосибирске водитель "Яндекс.Такси" отказался везти девушку, поскольку она была в инвалидной коляске, несмотря на предупреждение в агрегаторе. Видео конфликта опубликовала сама пассажирка Елена Колесникова в социальных сетях. Она учится на юридическом факультете СГУПС, занимается карате и играет в театре "Инклюзион".

Студентка рассказала, что в тот день как раз собиралась в университет вместе с мамой и вызвала машину через приложение. При этом в заказе было указано, что она будет в инвалидном кресле. Когда же водитель приехал, Елена попросила убрать бутылки с переднего кресла, поскольку она не может сесть на заднем. По её словам, водителя это вывело из себя. Он наотрез отказался их везти.

Елена Колесникова. Фото © instagram.com/lenta_keks

Елена Колесникова. Фото © instagram.com/lenta_keks

"То есть, это нормально, что мы стоим мокнем из-за вас?" негодующе спрашивает мать девушки на видео.

Водитель был настроен категорически. Он не стал что-либо убирать с переднего сиденья и уехал, посоветовав вызвать специальную машину. Следователи уже заинтересовались появившимся в Сети видео. По факту случившегося организована проверка.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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