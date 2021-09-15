В Новосибирске водитель "Яндекс.Такси" отказался везти девушку-инвалида и оставил её под ливнем

В Новосибирске водитель такси оставил под дождём девушку-инвалида. Видео © Соцсети

В Новосибирске водитель "Яндекс.Такси" отказался везти девушку, поскольку она была в инвалидной коляске, несмотря на предупреждение в агрегаторе. Видео конфликта опубликовала сама пассажирка Елена Колесникова в социальных сетях. Она учится на юридическом факультете СГУПС, занимается карате и играет в театре "Инклюзион".

Студентка рассказала, что в тот день как раз собиралась в университет вместе с мамой и вызвала машину через приложение. При этом в заказе было указано, что она будет в инвалидном кресле. Когда же водитель приехал, Елена попросила убрать бутылки с переднего кресла, поскольку она не может сесть на заднем. По её словам, водителя это вывело из себя. Он наотрез отказался их везти.

"То есть, это нормально, что мы стоим мокнем из-за вас?" — негодующе спрашивает мать девушки на видео.

Водитель был настроен категорически. Он не стал что-либо убирать с переднего сиденья и уехал, посоветовав вызвать специальную машину. Следователи уже заинтересовались появившимся в Сети видео. По факту случившегося организована проверка.