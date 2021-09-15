"Единая Россия": Цена на "борщевой" набор стала ниже на треть
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Для организации прямых поставок качественных продуктов уже открыто свыше 10 000 ярмарок по всей стране, подчеркнул глава рабочей группы партии по мониторингу цен на сезонные овощи Алексей Гордеев.
На рынках и несетевых объектах торговли цены на сезонные овощи упали на 29%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга партии "Единая Россия", депутаты которой провели 35 тысяч рейдов в 85 субъектах РФ. Руководитель рабочей группы ЕР по мониторингу цен на сезонные овощи зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев напомнил, что в своём выступлении на съезде партии президент РФ Владимир Путин озвучил предложения, направленные на развитие нестационарной торговли во всех регионах страны, а также увеличение объёма доступной отечественной продукции для всех граждан.
"В значительной мере снижению цен способствует активная работа "Единой России" по наращиванию количества ярмарок, которые упрощают сбыт продукции фермерскими хозяйствами и другими сельхозпроизводителями, минуя перекупщиков. Для организации прямых поставок качественных продуктов уже открыто свыше 10 000 ярмарок по всей стране. Удалось добиться того, что наценка на социально значимые продукты на ярмарках и рынках не превышает 16%", — приводятся слова Гордеева на сайте партии.
Отмечается, что цены также стабилизировались из-за обновлённого сотрудничества с крупными торговыми сетями и заключённых между ними и производителями соглашений. Для этого в 51 регионе была проведена почти тысяча встреч.
По словам Гордеева, благодаря этому на начало сентября наценка на социально значимые продукты в большинстве сетевых магазинов является нулевой. Также зампред Госдумы отметил, что за время деятельности рабочей группы удалось собрать большое количество предложений по системным мерам поддержки развития местного фермерского производства и увеличения доли фермерских товаров в торговых сетях и предприятиях розничной торговли. Многие из них вошли в народную программу "Единой России", подчеркнул Гордеев.