"Единая Россия": Цена на "борщевой" набор стала ниже на треть

Для организации прямых поставок качественных продуктов уже открыто свыше 10 000 ярмарок по всей стране, подчеркнул глава рабочей группы партии по мониторингу цен на сезонные овощи Алексей Гордеев.

На рынках и несетевых объектах торговли цены на сезонные овощи упали на 29%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга партии "Единая Россия", депутаты которой провели 35 тысяч рейдов в 85 субъектах РФ. Руководитель рабочей группы ЕР по мониторингу цен на сезонные овощи зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев напомнил, что в своём выступлении на съезде партии президент РФ Владимир Путин озвучил предложения, направленные на развитие нестационарной торговли во всех регионах страны, а также увеличение объёма доступной отечественной продукции для всех граждан.

"В значительной мере снижению цен способствует активная работа "Единой России" по наращиванию количества ярмарок, которые упрощают сбыт продукции фермерскими хозяйствами и другими сельхозпроизводителями, минуя перекупщиков. Для организации прямых поставок качественных продуктов уже открыто свыше 10 000 ярмарок по всей стране. Удалось добиться того, что наценка на социально значимые продукты на ярмарках и рынках не превышает 16%", — приводятся слова Гордеева на сайте партии.

Отмечается, что цены также стабилизировались из-за обновлённого сотрудничества с крупными торговыми сетями и заключённых между ними и производителями соглашений. Для этого в 51 регионе была проведена почти тысяча встреч.