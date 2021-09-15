Лукашенко подписал указ о помиловании 13 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне Дня народного единства подписал указ о помиловании 13 осуждённых, в том числе за активное участие в массовых беспорядках после президентских выборов в прошлом году. Об этом в эфире "Беларусь 1" рассказала замглавы администрации президента Ольга Чуприс.

Ранее глава учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский передал белорусскому лидеру список из 100 человек, которых предложил помиловать.

"Президенту был передан список, в свою очередь, он был направлен в администрацию президента для анализа… В итоге решением главы государства помилованы были 13 человек", — отметила Чуприс.

По её словам, анализ показал, что большинство из тех, кто был помилован, относились к категории людей, совершивших преступления посредством Интернета. Эти лица искренне раскаивались в содеянном и говорили о том, что слабо понимали влияние Сети на совершение преступлений. Вместе с тем были и люди, совершившие хулиганство и активно участвовавшие в массовых беспорядках.

Чуприс также заметила, что в отношении всех, кого затронул указ президента республики, применялось помилование условно и помилование с заменой наказания на более мягкое, то есть нескольких человек после освобождения направят в исправительные учреждения открытого типа. При этом замглавы администрации уточнила, что около четверти граждан из списка Воскресенского ещё не был вынесен приговор либо он не вступил в силу. Это является основанием для того, чтобы их прошение не рассматривалось на комиссии по помилованию.