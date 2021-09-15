Самолёт авиакомпании "Россия", совершивший аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково, попал в стаю птиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"При заходе на посадку в аэропорт Пулково самолёт [Airbus] A319, выполнявший рейс SU6694 Анталья — Пулково, попал в стаю птиц. По данной причине произошёл выход в нештатный режим одного из двигателей лайнера. Посадка прошла в 22:26 мск в аэропорту Северной столицы", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что во время аварийной посадки воздушного судна пассажиры, коих на борту было 95, и члены экипажа не пострадали. В Северо-Западной транспортной прокуратуре по факту инцидента начали проверку безопасности полётов, сообщается на сайте ведомства.