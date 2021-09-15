НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Двигатель вышел в нештатный режим: Совершивший аварийную посадку в Пулково самолёт столкнулся со стаей птиц

Никто не пострадал. Прокуратура по факту инцидента начала проверку о безопасности полётов.

15 сентября, 20:52

Фото © Pixabay

Самолёт авиакомпании "Россия", совершивший аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково, попал в стаю птиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"При заходе на посадку в аэропорт Пулково самолёт [Airbus] A319, выполнявший рейс SU6694 Анталья — Пулково, попал в стаю птиц. По данной причине произошёл выход в нештатный режим одного из двигателей лайнера. Посадка прошла в 22:26 мск в аэропорту Северной столицы", — сообщили в пресс-службе.

В Шереметьево сел самолёт с вооружённым пассажиром, но сам он узнал про нож только в полёте

В Шереметьево сел самолёт с вооружённым пассажиром, но сам он узнал про нож только в полёте

Отмечается, что во время аварийной посадки воздушного судна пассажиры, коих на борту было 95, и члены экипажа не пострадали. В Северо-Западной транспортной прокуратуре по факту инцидента начали проверку безопасности полётов, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что лайнер Airbus A319 с ливреей ФК "Зенит", который летел из турецкой Антальи в Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. Перед этим он подал сигнал бедствия и продолжил полёт на низовой высоте.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Пассажирский самолёт с ливреей "Зенита" совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково

сегодня в 19:48

В Новосибирске водитель "Яндекс.Такси" отказался везти девушку-инвалида и оставил её под ливнем

сегодня в 19:31

Захарова призвала стороны на Корейском полуострове к диалогу и сдержанности

сегодня в 21:30

"Это просто отстой": Глава Крыма Аксёнов назвал кумиров российской молодёжи дном

сегодня в 21:16

Путин напомнил, как изменились полномочия Госдумы с поправками к конституции

сегодня в 21:01

Новости партнеров

Layer 1