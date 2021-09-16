НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин напомнил, как изменились полномочия Госдумы с поправками к конституции

От конструктивного рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень много, предупредил президент. И призвал граждан принять участие в выборах.

15 сентября, 21:01

Фото © Сайт Государственной думы

Путин напомнил, как изменились полномочия Госдумы с поправками к конституции.

Видео © LIFE

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в преддверии выборов в Государственную думу. Глава государства призвал граждан принять участие в голосовании, поскольку роль нового парламента после поправок к конституции существенно возросла.

"Обновлённая Конституция России наделила Госдуму и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. Скажу прямо: от конструктивного рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень много", — отметил президент.

Чтобы отвечать на вызовы современного общества, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Для этого, по словам Путина, нужен и сильный, авторитетный парламент, а депутаты должны действовать в интересах России и нашего народа.

"Нужно, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечить национальные интересы во всех сферах", — указал глава государства.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1