От конструктивного рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень много, предупредил президент. И призвал граждан принять участие в выборах.

Путин напомнил, как изменились полномочия Госдумы с поправками к конституции. Видео © LIFE

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в преддверии выборов в Государственную думу. Глава государства призвал граждан принять участие в голосовании, поскольку роль нового парламента после поправок к конституции существенно возросла.

"Обновлённая Конституция России наделила Госдуму и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. Скажу прямо: от конструктивного рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень много", — отметил президент.

Чтобы отвечать на вызовы современного общества, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Для этого, по словам Путина, нужен и сильный, авторитетный парламент, а депутаты должны действовать в интересах России и нашего народа.

"Нужно, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечить национальные интересы во всех сферах", — указал глава государства.