По словам российского лидера, люди, работающие в парламенте, должны иметь высочайший профессионализм и чёткое понимание, что "за каждым решением — судьбы миллионов людей".

Путин: Кропотливая работа Госдумы исключает популизм и пустословие. Видео © LIFE

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в преддверии выборов в Государственную думу. Глава государства призвал граждан принять участие в голосовании, поскольку избрание нового парламента — это важнейшее событие в жизни нашего общества.

Российский лидер напомнил, что Госдума — это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав и интересов человека.

"А федеральный бюджет — базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, создаёт основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и посёлков нашей большой страны", — подчеркнул президент.

По словам Путина, всё это кропотливая работа, которая должна исключать "популизм и пустословие", но требовать высочайшего профессионализма и чёткого понимания, что "за каждым решением — судьбы миллионов людей".