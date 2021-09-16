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Регион
Опубликовано 16 сентября 2021, 00:01

Путин: Кропотливая работа Госдумы исключает популизм и пустословие

По словам российского лидера, люди, работающие в парламенте, должны иметь высочайший профессионализм и чёткое понимание, что "за каждым решением — судьбы миллионов людей".

Путин: Кропотливая работа Госдумы исключает популизм и пустословие.

Видео © LIFE

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в преддверии выборов в Государственную думу. Глава государства призвал граждан принять участие в голосовании, поскольку избрание нового парламента — это важнейшее событие в жизни нашего общества.

Российский лидер напомнил, что Госдума — это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав и интересов человека.

"А федеральный бюджет — базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, создаёт основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и посёлков нашей большой страны", — подчеркнул президент.

По словам Путина, всё это кропотливая работа, которая должна исключать "популизм и пустословие", но требовать высочайшего профессионализма и чёткого понимания, что "за каждым решением — судьбы миллионов людей".

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

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Фото © Kremlin.ru

Александр Юнашев
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