Путин: Кропотливая работа Госдумы исключает популизм и пустословие
По словам российского лидера, люди, работающие в парламенте, должны иметь высочайший профессионализм и чёткое понимание, что "за каждым решением — судьбы миллионов людей".
Фото © Kremlin.ru
Путин: Кропотливая работа Госдумы исключает популизм и пустословие.
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Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в преддверии выборов в Государственную думу. Глава государства призвал граждан принять участие в голосовании, поскольку избрание нового парламента — это важнейшее событие в жизни нашего общества.
Российский лидер напомнил, что Госдума — это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав и интересов человека.
"А федеральный бюджет — базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, создаёт основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и посёлков нашей большой страны", — подчеркнул президент.
По словам Путина, всё это кропотливая работа, которая должна исключать "популизм и пустословие", но требовать высочайшего профессионализма и чёткого понимания, что "за каждым решением — судьбы миллионов людей".
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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