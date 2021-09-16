Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла подтвердить появившиеся сообщения о том, что США планируют передать Украине системы противоракетной обороны "Железный купол". Представитель американской администрации сослалась на недостаток информации.

"Мне нужно уточнить это у коллег. Я знаю, что мы объявляли о предоставлении дополнительного содействия на той встрече [президентов США и Украины]. Но по поводу подробностей мне нужно уточнить у коллег", — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о том, обещал ли Вашингтон предоставить Киеву указанные системы.