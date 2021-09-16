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"Мне нужно уточнить": Псаки не смогла подтвердить предоставление Украине системы "Железный купол"

Ранее об этом сообщило американское издание Politico, сославшееся на проект закона об обороне за 2022 год.

15 сентября, 21:38
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла подтвердить появившиеся сообщения о том, что США планируют передать Украине системы противоракетной обороны "Железный купол". Представитель американской администрации сослалась на недостаток информации.

"Мне нужно уточнить это у коллег. Я знаю, что мы объявляли о предоставлении дополнительного содействия на той встрече [президентов США и Украины]. Но по поводу подробностей мне нужно уточнить у коллег", — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о том, обещал ли Вашингтон предоставить Киеву указанные системы.

Военный эксперт назвал основное препятствие для поставки "Железного купола" Киеву

Военный эксперт назвал основное препятствие для поставки "Железного купола" Киеву

Ранее издание Politico сообщило, что США намерены поставить Украине системы ПРО "Железный купол", купленные у Израиля в 2019 году. Журналисты ссылались на проект закона об обороне за 2022 год. Конгресс Штатов ранее разработал поправку, которая подразумевает продажу или передачу Киеву новых систем ПВО и ПРО. "Железный купол" был приобретён у израильской стороны до запуска собственных разработок, но две полученные системы не получилось полностью интегрировать в новую военную структуру командования США для охраны военных баз в Ираке и Афганистане. В связи с последними событиями надобность в системе отпала.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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