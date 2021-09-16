"Мне нужно уточнить": Псаки не смогла подтвердить предоставление Украине системы "Железный купол"
Ранее об этом сообщило американское издание Politico, сославшееся на проект закона об обороне за 2022 год.
Фото © ТАСС / Zuma
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла подтвердить появившиеся сообщения о том, что США планируют передать Украине системы противоракетной обороны "Железный купол". Представитель американской администрации сослалась на недостаток информации.
"Мне нужно уточнить это у коллег. Я знаю, что мы объявляли о предоставлении дополнительного содействия на той встрече [президентов США и Украины]. Но по поводу подробностей мне нужно уточнить у коллег", — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о том, обещал ли Вашингтон предоставить Киеву указанные системы.
Ранее издание Politico сообщило, что США намерены поставить Украине системы ПРО "Железный купол", купленные у Израиля в 2019 году. Журналисты ссылались на проект закона об обороне за 2022 год. Конгресс Штатов ранее разработал поправку, которая подразумевает продажу или передачу Киеву новых систем ПВО и ПРО. "Железный купол" был приобретён у израильской стороны до запуска собственных разработок, но две полученные системы не получилось полностью интегрировать в новую военную структуру командования США для охраны военных баз в Ираке и Афганистане. В связи с последними событиями надобность в системе отпала.
Комментариев: 0