В МИД РФ призвали стороны на Корейском полуострове к диалогу и сдержанности

МИД РФ активно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове и призывает всех партнёров к сдержанности. Об заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова после того, как КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря.

"Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове. Разумной альтернативы политико-дипломатическому пути урегулирования проблем региона не существует. В данном контексте призываем всех партнёров проявлять сдержанность и на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога в русле достигнутых ранее договорённостей и взятых на себя обязательств", — приводятся слова дипломата на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, Москва продолжит настраивать вовлечённые государства на реализацию российско-китайской "дорожной карты" корейского урегулирования, а также положений разработанного РФ и КНР в 2019 году "плана действий" по комплексному решению проблем полуострова.