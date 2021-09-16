НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МИД РФ призвали стороны на Корейском полуострове к диалогу и сдержанности

Разумной альтернативы политико-дипломатическому пути урегулирования проблем региона не существует, отметила дипломат.

15 сентября, 21:30

Фото © ТАСС / Zuma

МИД РФ активно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове и призывает всех партнёров к сдержанности. Об заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова после того, как КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря.

"Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове. Разумной альтернативы политико-дипломатическому пути урегулирования проблем региона не существует. В данном контексте призываем всех партнёров проявлять сдержанность и на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога в русле достигнутых ранее договорённостей и взятых на себя обязательств", — приводятся слова дипломата на сайте МИД РФ.

В Кремле отреагировали на запуск КНДР двух ракет в сторону Японского моря

В Кремле отреагировали на запуск КНДР двух ракет в сторону Японского моря

По словам Захаровой, Москва продолжит настраивать вовлечённые государства на реализацию российско-китайской "дорожной карты" корейского урегулирования, а также положений разработанного РФ и КНР в 2019 году "плана действий" по комплексному решению проблем полуострова.

Напомним, ранее КНДР запустила две баллистические ракеты из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полёта 60 и более километров.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Захарова заявила о многократном усилении информационных атак на Россию в преддверии выборов

сегодня в 12:55

В МИД Чехии направлена нота в связи с задержанием в Праге россиянина, заявила Захарова

13 сентября, 15:10

Путин напомнил, как изменились полномочия Госдумы с поправками к конституции

сегодня в 21:01

"Это просто отстой": Глава Крыма Аксёнов назвал кумиров российской молодёжи дном

сегодня в 21:16

Путин: Кропотливая работа Госдумы исключает популизм и пустословие

сегодня в 21:01

Новости партнеров

Layer 1