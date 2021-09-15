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В Кремле отреагировали на запуск КНДР двух ракет в сторону Японского моря

Песков подчеркнул необходимость избегать нагнетания напряжённости на Корейском полуострове.

15 сентября, 10:08
<p>Фото © ТАСС/EPA/KCNA</p>

Фото © ТАСС/EPA/KCNA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные следят за ситуацией на Дальнем Востоке, после того как КНДР осуществила пуски двух ракет в сторону Японского моря.

"Наши военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией в регионе. Мы традиционно призываем обе стороны (Северная и Южная Корея. — Прим. Лайфа) избегать каких-либо действий, которые могли бы вести к нагнетанию напряжённости", — сказал он.

КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Ранее американские СМИ сообщили, что КНДР, возможно, возобновила работу реактора по производству плутония. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) полагают, что, вероятнее всего, реактор не функционировал с декабря 2018 года и вплоть до начала июля 2021-го.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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