В Кремле отреагировали на запуск КНДР двух ракет в сторону Японского моря
Песков подчеркнул необходимость избегать нагнетания напряжённости на Корейском полуострове.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные следят за ситуацией на Дальнем Востоке, после того как КНДР осуществила пуски двух ракет в сторону Японского моря.
"Наши военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией в регионе. Мы традиционно призываем обе стороны (Северная и Южная Корея. — Прим. Лайфа) избегать каких-либо действий, которые могли бы вести к нагнетанию напряжённости", — сказал он.
Ранее американские СМИ сообщили, что КНДР, возможно, возобновила работу реактора по производству плутония. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) полагают, что, вероятнее всего, реактор не функционировал с декабря 2018 года и вплоть до начала июля 2021-го.
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