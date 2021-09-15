В Кремле отреагировали на запуск КНДР двух ракет в сторону Японского моря

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные следят за ситуацией на Дальнем Востоке, после того как КНДР осуществила пуски двух ракет в сторону Японского моря.

"Наши военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией в регионе. Мы традиционно призываем обе стороны (Северная и Южная Корея. — Прим. Лайфа) избегать каких-либо действий, которые могли бы вести к нагнетанию напряжённости", — сказал он.