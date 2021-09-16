США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового военного союза

Власти США, Великобритании и Австралии объявили о формировании нового партнёрства в сфере обороны и безопасности, сосредоточенного на Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера Бориса Джонсона.

"Сегодня лидеры Великобритании, Соединённых Штатов и Австралии договорились о знаковом партнёрстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе", — отмечается в сообщении.

Как уточняется, в рамках альянса, который получил название AUKUS (Австралия, Соединённое Королевство, США), страны намереваются способствовать обмену технологиями. В частности, предполагается, что союз будет способствовать более глубокой интеграции технологий науки, а также промышленных баз и цепочек поставок, связанных с безопасностью и обороной.