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Россияне стали меньше говорить о проблемах в семьях

При этом количество разводов с января по май 2021 года выросло на 44%, отмечают эксперты.

15 сентября, 21:58

Фото © Pexels

В 2021 году россияне стали меньше говорить о проблемах в семейных отношениях, при этом число разводов выросло. Такую закономерность выявили аналитики платформы корпоративного благополучия "Понимаю", изучив обращения сотрудников компаний РФ за психологическими консультациями. Исследование есть в распоряжении Лайфа. Среди респондентов — сотрудники Сбера, Heineken, MARS, JTI и других крупных компаний.

"Снижение количества консультаций можно объяснить тем, что многие люди вернулись в офисы и бытовые конфликты стали случаться реже. У людей снова появилось время побыть наедине с собой вне дома, но эта статистика не говорит о том, что семьи стали крепче", отметил Антон Кушнер, генеральный директор платформы корпоративного благополучия "Понимаю".

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Несмотря на снижение количества обращений, связанных с семейными конфликтами, число разводов в России выросло с января по май 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 44% — это следует из материала международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Рост стал заметен, когда отменили карантинные ограничения, а МФЦ и ЗАГСы возобновили приём заявлений.

Аналитики отмечают, что психологические консультации, связанные с семейными отношениями, занимают третье место среди популярных тем обращений сотрудников. Лидируют запросы, относящиеся к партнёрским взаимоотношениям, — 15%, на втором месте консультации на тему личностного роста — 14%.

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Ранее Лайф рассказывал, почему россияне стали реже считать развод семейной трагедией. Больше половины респондентов заявили, что такая мера необходима при определённых обстоятельствах.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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