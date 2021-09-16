Россия выступила против допуска в зал Генассамблеи ООН только вакцинированных

Россия возражает против того, что в зал Генеральной Ассамблеи ООН, где пройдёт неделя высокого уровня, будут пускать только вакцинированных от коронавируса. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Как указано в обращении, это чувствительный вопрос для каждой из стран-членов, Россия категорически не согласна с таким правилом.

"Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы "твёрдо поддерживаете" требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того запросили власти Нью-Йорка", — подчеркнул Небензя в письме председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду, генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и всем постоянным представителям стран при ООН.

По словам дипломата, это требование идёт вразрез с соглашением между ООН и США о штаб-квартире организации и нарушает её устав. Небензя обратил внимание на то, что следует учитывать ряд других вопросов, в частности права тех, кто не может привиться от ковида по медицинским показателям, права тех, кто переболел и имеет антитела, а также права тех, кто вакцинировался препаратами, не одобренными Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

В связи с этим Небензя запросил срочного заседания Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, пишет РИА "Новости".