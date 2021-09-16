Хакеры стали атаковать россиян через уязвимость в Microsoft Office

Хакеры пытаются атаковать российские компании через новую уязвимость в продуктах Microsoft Office. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на специалистов по информационной безопасности из "Лаборатории Касперского".

По данным экспертов, в РФ зафиксированы попытки атаковать как минимум 18 компаний таким способом. Речь идёт о программах Excel, Word и PowerPoint.

"Способ, которым злоумышленники эксплуатируют уязвимость сейчас, — это фишинговая рассылка с почтовым вложением документа", — отметил руководитель отдела детектирования сложных угроз"Лаборатории Касперского" Евгений Лопатин.

По словам руководителя отдела расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT Игорь Залевский, одна атака была направлена на органы государственной власти.

Уязвимость находится в движке браузера Internet Explorer MSHTML. Эта часть отвечает за отображение содержимого веб-страницы (картинок, шрифтов и других файлов) в том или ином формате. Используя дыру в программе злоумышленники создают модифицированные документы, при открытии которых Microsoft Office автоматически скачивает из Интернета и запускает вредоносный скрипт. Проникнув в систему, хакер может установить бэкдор, то есть скрытый удалённый доступ к компьютеру.

Руководитель группы исследования угроз Positive Technologies Денис Кувшинов ожидает увеличения атак с использованием проблемы в MSHTML. По его мнению, цели киберпреступников останутся прежними — финансово-кредитные организации.