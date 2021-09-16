Диетологи рассказали, какие продукты способны привести к обморокам и слабоумию

Американские врачи рассказали о том, какие продукты в перспективе могут привести к обморокам или даже слабоумию. Об этом сообщает портал Eat This, Not That!

В первую очередь для нормальной работы мозга диетологи советуют сократить в рационе количество сахара.

"Избыток сахара вызывает выделение большого количества инсулина. Инсулин, в свою очередь, блокирует поступление в мозг почти всех аминокислот, кроме триптофана, который превращается в серотонин и мелатонин — гормон сна. В итоге переедание сладкого может ввергнуть вас в настоящую углеводную кому", — сказал доктор Димитар Маринов, при этом отметив, что и совсем отказываться от углеводов тоже опасно.

Диетолог Мелисса Митри дополнила список продуктов алкоголем. По её словам, чрезмерное количество спиртного влияет на выработку нейротрансмиттеров, благодаря которым происходит взаимодействие клеток мозга. Это ведёт к ухудшению памяти.

В другую крайность впадать также не стоит, ведь при отказе от углеводов организм начинает самостоятельно вырабатывать глюкозу, пытаясь сбалансировать уровень сахара в крови, из-за чего человеку становится трудно концентрироваться, предупреждает врач Лиз Весник.

Также диетологи советуют следить за тем, чтобы в рационе всегда было достаточно витамина B12, ведь его дефицит может вызвать проблемы с памятью, спутанность сознания, депрессию или слабоумие. Кроме того, стоит быть осторожными с диетами с высоким содержанием насыщенных жиров. Они могут негативно влиять на когнитивные способности и усугублять психические расстройства.