Австралия получит атомные подлодки в рамках нового военного союза AUKUS

В рамках военного союза AUKUS Австралия получит подводные лодки с ядерными силовыми установками и технологии их производства, однако не будет создавать ядерное оружие. Об этом заявил представитель американской администрации, комментируя создание нового трёхстороннего партнёрства в сфере безопасности с участием США, Великобритании и Австралии.

"Я хочу подчеркнуть, что администрация [президента США Джо] Байдена остаётся глубоко приверженной лидерству Америки в вопросе нераспространения [ядерного оружия]. Речь идёт о ядерной силовой установке [для подлодок]", — отметил американский чиновник.

По его мнению, Австралия "в действительности занимает лидирующую роль во всех усилиях по нераспространению" в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, а также других форматах.

В совместном заявлении трёх стран подчёркивается, что Австралия продолжит выполнять все свои обязательства неядерной державы.