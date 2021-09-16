Австралия получит атомные подлодки в рамках нового военного союза AUKUS
При этом подчёркивается, что страна продолжит выполнять все свои обязательства как неядерная держава.
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В рамках военного союза AUKUS Австралия получит подводные лодки с ядерными силовыми установками и технологии их производства, однако не будет создавать ядерное оружие. Об этом заявил представитель американской администрации, комментируя создание нового трёхстороннего партнёрства в сфере безопасности с участием США, Великобритании и Австралии.
"Я хочу подчеркнуть, что администрация [президента США Джо] Байдена остаётся глубоко приверженной лидерству Америки в вопросе нераспространения [ядерного оружия]. Речь идёт о ядерной силовой установке [для подлодок]", — отметил американский чиновник.
По его мнению, Австралия "в действительности занимает лидирующую роль во всех усилиях по нераспространению" в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, а также других форматах.
В совместном заявлении трёх стран подчёркивается, что Австралия продолжит выполнять все свои обязательства неядерной державы.
Напомним, ранее США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного на Индо-Тихоокеанском регионе. Данная инициатива получила название AUKUS (Австралия, Соединённое Королевство, США).
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