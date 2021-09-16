В Китае возмутились новым военным союзом США, Великобритании и Австралии
В Поднебесной отметили, что странам не нужно создавать исключительные блоки, нацеленные или наносящие ущерб интересам третьих сторон.
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Посольство Китая в США призвало официальный Соединённые Штаты, Великобританию и Австралию отойти от мышления холодной войны и идеологических предубеждений. Об этом в дипмиссии заявили после того, как Вашингтон, Лондон и Канберра сообщили о создании нового военного союза AUKUS.
"[Странам] не следует создавать исключительные блоки, нацеленные или наносящие ущерб интересам третьих сторон. В частности, они должны избавиться от своего мышления времен холодной войны и идеологических предрассудков", — цитирует Reuters представителя посольства КНР в американской столице Лю Пэнъюя.
Напомним, ранее США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного на Индо-Тихоокеанском регионе. Данная инициатива получила название AUKUS (Австралия, Соединённое Королевство, США). Первым проектом организации станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением.
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