В Китае возмутились новым военным союзом США, Великобритании и Австралии

Посольство Китая в США призвало официальный Соединённые Штаты, Великобританию и Австралию отойти от мышления холодной войны и идеологических предубеждений. Об этом в дипмиссии заявили после того, как Вашингтон, Лондон и Канберра сообщили о создании нового военного союза AUKUS.