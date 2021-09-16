В Тверской области погибла семья из трёх человек. Видео © СУ СКР по Тверской области

В одной из квартир города Бежецка Тверской области обнаружили тела супругов и их дочери 2012 года рождения. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"), по факту гибели в квартире дома, расположенного по переулку Воздвиженскому города Бежецка, девочки 2012 года рождения, её матери и супруга женщины 1989 года рождения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что никаких признаков насильственной смерти на телах погибших не найдено. При осмотре места происшествия в квартире обнаружена неисправность газовой колонки. Точные причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз.