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В Тверской области погибла семья из трёх человек

При осмотре места происшествия обнаружена неисправность газовой колонки.

16 сентября, 00:44

Фото © СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области погибла семья из трёх человек. Видео © СУ СКР по Тверской области

В одной из квартир города Бежецка Тверской области обнаружили тела супругов и их дочери 2012 года рождения. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"), по факту гибели в квартире дома, расположенного по переулку Воздвиженскому города Бежецка, девочки 2012 года рождения, её матери и супруга женщины 1989 года рождения", говорится в сообщении.

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Уточняется, что никаких признаков насильственной смерти на телах погибших не найдено. При осмотре места происшествия в квартире обнаружена неисправность газовой колонки. Точные причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз.

Ранее Лайф рассказывал, что пожилая российская пара умерла при очистке канализации. Тревогу подняли родственники погибших, когда муж и жена не приехали в условленное время на встречу. Прибывшие спасатели обнаружили тела в колодце.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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