Сбербанк и АФК "Система" купили производителя "Кагоцела" за один рубль

АО "Новый инвестиционный холдинг" приобрело за 1 рубль группу компаний "Ниармедик", которая является производителем противовирусного препарата "Кагоцел". Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу акционерной финансовой корпорации (АФК) "Система".

Отмечается, что чистый долг ГК "Ниармедик" на дату закрытия сделки составил 5,9 млрд руб. Для погашения части долга перед Сбербанком компания получила от него и АФК "Система" акционерное финансирование в равных долях на общую сумму 1,2 млрд руб.

По словам президента финансовой корпорации Владимира Чирахова, "Ниармедик" обладает потенциалом развития, который может быть реализован за счёт реструктуризации и повышения эффективности.

"Именно в этом АФК "Система", как инвестиционная компания, имеет мощную и доказанную экспертизу. Более того, АФК "Система" накопила существенные компетенции в фармацевтике, медицине и биотехнологиях — все эти направления являются ключевыми для "Ниармедика", — сказал Чирахов.