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Сбербанк и АФК "Система" купили производителя "Кагоцела" за один рубль

В финансовой корпорации отметили, что ГК "Ниармедик" обладает потенциалом развития, который может быть реализован за счёт реструктуризации и повышения эффективности.

16 сентября, 02:09
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

АО "Новый инвестиционный холдинг" приобрело за 1 рубль группу компаний "Ниармедик", которая является производителем противовирусного препарата "Кагоцел". Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу акционерной финансовой корпорации (АФК) "Система".

Отмечается, что чистый долг ГК "Ниармедик" на дату закрытия сделки составил 5,9 млрд руб. Для погашения части долга перед Сбербанком компания получила от него и АФК "Система" акционерное финансирование в равных долях на общую сумму 1,2 млрд руб.

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По словам президента финансовой корпорации Владимира Чирахова, "Ниармедик" обладает потенциалом развития, который может быть реализован за счёт реструктуризации и повышения эффективности.

"Именно в этом АФК "Система", как инвестиционная компания, имеет мощную и доказанную экспертизу. Более того, АФК "Система" накопила существенные компетенции в фармацевтике, медицине и биотехнологиях — все эти направления являются ключевыми для "Ниармедика",  сказал Чирахов.

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Уточняется, что ранее стоимость бренда "Кагоцел" оценивалась в интервале от 7 млрд до 12 млрд руб., но в итоге бизнес компании был оценён в 5,9 млрд. В прошлом году продажи "Кагоцела" упали более чем в два раза — 7,6 млн упаковок против 16 млн в 2019-м.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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