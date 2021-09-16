Выгодный конфликт: Какую пользу получили россияне от ссоры Wildberries и Visa Как только маркетплейсы в России сделали скидки для держателей карты "Мир", иностранные платёжные гиганты были вынуждены умерить свои аппетиты по комиссиям. Это может положительно сказаться на ценах. 15 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Месяц назад интернет-магазин Wildberries объявил, что для тех, кто расплачивается у них картой "Мир", либо по Системе быстрых платежей (СБП), или через SberPay, будут скидки, а вот для пользователей Visa или Mastercard — комиссия два процента.

Данное решение торговой площадки возмутило американские платёжные системы, и они разослали в банки, с которыми сотрудничает Wildberries (Сбер, "Альфа-банк", "Тинькофф банк", "Русский стандарт" и др.), письма с требованием оказать давление на торговую площадку. При этом, как сообщают Лайфу источники, система Visa угрожала банкам штрафом в 100 тысяч долларов каждому, если те не найдут рычаги давления на данную торговую площадку. Банкиры внимательно изучили все соглашения с иностранными системами и, заручившись поддержкой Центрального банка РФ, вежливо ответили Visa и Mastercard: мол, извиняйте, но торговая компания никаких правил не нарушала. Более того, российским законодательством введение скидок не запрещено. А Роспотребнадзор, который взял возникшую ситуацию на контроль, выпустил своё заявление — согласно ему агрегатор Wildberries не нарушает закон и установленные в РФ правила торговли, поскольку размещает достоверную информацию о цене товара и стоимости допуслуг.

На этом ситуация могла бы быть и исчерпанной, но только не для платёжной системы Visa. По-видимому, не решившись штрафовать банки по надуманному предлогу (всё-таки Visa не является монополистом на российском рынке), платёжная система заявила, что в связи со сложившейся рыночной обстановкой в 2022 году Visa, скорее всего, повысит межбанковскую комиссию для российских точек розничной торговли с 1 до 1,3%, а ещё будет отменён льготный межбанковский тариф для крупных продавцов мебели, бытовой техники и всех курьерских служб. И хотя Wildberries никак не упоминался, но намёк на конфликт был понятен.

Вскоре после этого маркетплейс "AliExpress Россия" сообщил о том, что с 15 сентября для пользователей карт "Мир" за любые покупки на сайте и в мобильных приложениях AliExpress будет начисляться кешбэк 10%, а после и ещё несколько онлайн-площадок обозначили намерения действовать в том же русле. Тут уже в Visa, вероятно, поняли, что эскалация конфликта ничего хорошего не принесёт. Тем более что рассчитывать на поддержку со стороны системы Mastercard (для которой более чем удачно сложилось партнёрство по программе скидок с госкомпаниями метрополитенов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и Нижнего Новгорода) не приходится.

Поэтому маркетологи Visa приняли решение сделать ответный шаг в виде своего скидочного предложения на российском рынке. А именно: с сентября для всех предприятий фастфуда, принимающих к оплате карты системы Visa, резко снизилась комиссия, выплачиваемая обслуживающим банком в момент совершения клиентом операции с пластиковой картой банку, который эту карту выпустил. Это явно обрадовало всех продавцов общепита. Ведь если летом комиссия по большинству карт составляла 0,95%, а по премиальным доходила до 2,35%, то теперь она стала равной для всех видов карт, но с условием, что сумма чека должна быть не более 500 рублей. Тем самым Visa повысила рентабельность для компаний, занимающихся фастфудом.

— Скорее всего, ситуация, когда иностранные платёжные системы заявляют претензии по поводу преференций, которые российские компании предоставляют при оплате картами национальной системы "Мир", ещё повторится, и не раз, — считает руководитель отдела эквайринга одного из российских банков. — Конкуренция среди платёжных систем в мире только нарастает, а российский рынок имеет свою специфику — его ёмкость ограничена неким количеством активных граждан, остальные просто снимают наличные через банкомат и уж точно никакими покупками на интернет-площадках не занимаются. Сейчас у россиян вообще нет потребности иметь на руках большое количество карт разных систем.

И действительно, согласно исследованиям консалтинговой компании "Сколково", карта "Мир" стала в РФ основной для 42% респондентов, при этом в оставшихся 58% учтены не только Visa и Mastercard, но и работающая более чем с 30 российскими банками китайская UnionPay.

Но пока карты китайской платёжной системы не вступили в полноценную борьбу на российском рынке, "платёжные войны", которые были в России в этом году, для обычных граждан РФ стали скорее плюсом. Ведь по факту все стороны конфликта предоставили возможность пользоваться их скидками всем россиянам. Понятно, что максимальный эффект смогут получить те, кто имеет возможность использовать карты разных платёжных систем.

Так, при оплате заказов на площадке Wildberries картами "Мир" в зависимости от товара можно получить скидку от 10% (на бытовые вещи) до 50% (ювелирные украшения, бытовая техника и т.д.), если рассчитываться картой "Мир" на AliExpress, то будет кешбэк в районе 10%, но не более 1000 рублей.

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Если есть Mastercard, то ей выгодно платить за билеты в кино (скидка 10% в сетях "Формула кино" и "Синема Парк"), приобретать книги (от 10% до 25% в разных магазинах) или заказывать товары через сервис MyUS.com (скидка до 30%). А вот в кафе иногда выгоднее платить картой Visa. Ряд заведений отреагировали на инициативу этой платёжной системы и предоставили скидки своим клиентам (например до 50% на некоторые позиции в сети "Хлеб насущный" и повышенные баллы, которые идут в зачёт цены, в сети "Кофемания").

Пусть разные платёжные системы и сервисы конкурируют между собой, но так, чтобы обычному россиянину от этого была польза.

Авторы Максим Греков