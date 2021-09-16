Наушники AirPods третьего поколения запущены в массовое производство. Более того, поставщики уже начали отправлять первые партии новых наушников компании Apple. Об этом пишет издание DigiTimes.

Отмечается, что первые объёмы поставок были очень небольшими, поэтому наушники и не представили в ходе презентации Apple 14 сентября. Предполагается, что компания представит новые эйрподсы в ближайшие недели на мероприятии, посвящённом запуску новых компьютеров с фирменными Arm-чипами. Кроме того, Apple может презентовать новинку в любой момент через пресс-релиз.

По данным инсайдеров, AirPods 3 выйдут в новом дизайне, похожем на AirPods Pro, однако не будут предлагать пользователям специальные функции, такие как активное шумоподавление. Также в новой модели будет более высокое качество звука по сравнению с AirPods 2. Стартовая цена устройства повысится и составит около $199 (около 14,5 тысячи рублей).