DigiTimes: Запущено массовое производство Apple AirPods 3
Предполагается, что стартовая цена устройства составит примерно $199.
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Наушники AirPods третьего поколения запущены в массовое производство. Более того, поставщики уже начали отправлять первые партии новых наушников компании Apple. Об этом пишет издание DigiTimes.
Отмечается, что первые объёмы поставок были очень небольшими, поэтому наушники и не представили в ходе презентации Apple 14 сентября. Предполагается, что компания представит новые эйрподсы в ближайшие недели на мероприятии, посвящённом запуску новых компьютеров с фирменными Arm-чипами. Кроме того, Apple может презентовать новинку в любой момент через пресс-релиз.
По данным инсайдеров, AirPods 3 выйдут в новом дизайне, похожем на AirPods Pro, однако не будут предлагать пользователям специальные функции, такие как активное шумоподавление. Также в новой модели будет более высокое качество звука по сравнению с AirPods 2. Стартовая цена устройства повысится и составит около $199 (около 14,5 тысячи рублей).
Apple представила iPhone 13, но там ничего нового: Пять причин, почему не стоит покупать новый айфон
Напомним, ранее Apple презентовала ряд своих новинок. В частности, была представлена линейка новых iPhone 13, которые получили обновлённый дизайн с уменьшенным вырезом под камеры и сенсоры FaceID. Устройства оснащены новым чипом A15 Bionic и улучшенными камерами, которые улавливают больше света и имеют оптическую стабилизацию. Лайф рассказывал, что на своей презентации Apple также представила новые планшеты iPad и iPad mini. В продаже они появятся со следующей недели и будут стоить от 24 до 36 тысяч рублей.
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