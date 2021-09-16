В России на телеграм-канал завели дело о пропаганде нетрадиционных отношений среди детей

МВД завело административное дело против телеграм-канала, где распространялись материалы о сексуальных связях с несовершеннолетними. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на ответ ведомства депутату Госдумы Василию Пискарёву. Ранее законодатель направил соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру РФ.

По словам депутата, к нему обратился житель Мордовии с просьбой заблокировать один из телеграм-каналов, в котором открыто обсуждались сексуальные связи с несовершеннолетними.

"Министерством внутренних дел РФ рассмотрено поступившее из Генеральной прокуратуры РФ ваше обращение о распространении в сети Интернет информации, которая может причинить вред здоровью и развитию детей", — указано в ответе МВД депутату.

Административное дело возбуждено по статье КОАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Сейчас проводится расследование, назначена лингвистическая экспертиза.