В России на телеграм-канал завели дело о пропаганде нетрадиционных отношений среди детей
Сейчас проводится административное расследование, назначена лингвистическая экспертиза.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
МВД завело административное дело против телеграм-канала, где распространялись материалы о сексуальных связях с несовершеннолетними. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на ответ ведомства депутату Госдумы Василию Пискарёву. Ранее законодатель направил соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру РФ.
По словам депутата, к нему обратился житель Мордовии с просьбой заблокировать один из телеграм-каналов, в котором открыто обсуждались сексуальные связи с несовершеннолетними.
"Министерством внутренних дел РФ рассмотрено поступившее из Генеральной прокуратуры РФ ваше обращение о распространении в сети Интернет информации, которая может причинить вред здоровью и развитию детей", — указано в ответе МВД депутату.
Административное дело возбуждено по статье КОАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Сейчас проводится расследование, назначена лингвистическая экспертиза.
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