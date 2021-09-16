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Стареть "изящно": Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

В список "запрещёнки" вошли мясо с хрустящей корочкой, бекон, салями, чипсы и даже вегетарианские бургеры.

16 сентября, 07:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Обозреватель Дана Ли Смит назвала продукты, от которых стоит отказаться после 30 лет. В своей статье на Eat This, Not That она советует перестать покупать ароматизированные йогурты, в которых содержится столько же сахара, сколько в креманке мороженого.

Это правило распространяется на пирожные, кексы и лепёшки на завтрак. Она также посоветовала исключить мясо с хрустящей корочкой, соевый и сырный соусы, салями, чипсы, маргарин, бекон, рогалики и белый хлеб, айс-кофе и мороженое с кофеином, вегетарианские бургеры, консервированные фрукты и продукты, содержащие пестициды.

"Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе", — пишет автор статьи.

Публицист также рекомендует отказаться от алкогольных коктейлей и пива: они могут вызвать бессонницу, которая приведёт к повышенному аппетиту на следующий день. Она добавила, что от спиртного кожа со временем теряет эластичность и появляются морщины. Смит отметила, что исключение из рациона перечисленных продуктов позволит человеку стареть "изящно" и оставаться в хорошей форме.

Диетолог перечислила продукты, потребление которых стоит сократить после 60 лет

Диетолог перечислила продукты, потребление которых стоит сократить после 60 лет

Ранее диетолог назвала самые вредные кисломолочные продукты. Врач отметила, что при выборе обязательно нужно обращать внимание на срок годности, он не должен превышать пяти суток.

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Норма вредности. Как выбирать чипсы, газировку и шоколад, чтобы не испортить фигуру и здоровье

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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