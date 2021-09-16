Обозреватель Дана Ли Смит назвала продукты, от которых стоит отказаться после 30 лет. В своей статье на Eat This, Not That она советует перестать покупать ароматизированные йогурты, в которых содержится столько же сахара, сколько в креманке мороженого.

Это правило распространяется на пирожные, кексы и лепёшки на завтрак. Она также посоветовала исключить мясо с хрустящей корочкой, соевый и сырный соусы, салями, чипсы, маргарин, бекон, рогалики и белый хлеб, айс-кофе и мороженое с кофеином, вегетарианские бургеры, консервированные фрукты и продукты, содержащие пестициды.

"Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе", — пишет автор статьи.

Публицист также рекомендует отказаться от алкогольных коктейлей и пива: они могут вызвать бессонницу, которая приведёт к повышенному аппетиту на следующий день. Она добавила, что от спиртного кожа со временем теряет эластичность и появляются морщины. Смит отметила, что исключение из рациона перечисленных продуктов позволит человеку стареть "изящно" и оставаться в хорошей форме.