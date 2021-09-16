Путин назвал вывод войск США из Афганистана "мягко говоря, поспешным"

Обстановка в зоне ответственности ОДКБ и внешних границ государств — членов организации после поспешного вывода войск США из Афганистана не только не стабильная, но и несёт риски для безопасности других стран. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, в котором он принимает участие по видеосвязи.

"Сразу после поспешного, мягко говоря поспешного, вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов* мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасности, связанной с кардинально изменившейся ситуацией в стране. Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплочённость государств — членов ОДКБ", — сказал Путин.

По словам президента, в связи с обострением в Афганистане странам ОДКБ необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал международной организации для того, чтобы обеспечить безопасность и поддержание мира.