Лайф публикует фото последствий нападения на полицейский участок под Воронежем
О задержании злоумышленника пока не сообщалось. Сейчас город патрулируют наряды силовиков.
Фото © LIFE
В результате нападения на полицейский участок в Воронежской области в здании отдела вышибло дверь. Судя по повреждениям, на месте сработало взрывное устройство.
Об этом же говорит и характер травм единственного пострадавшего полицейского. По данным Лайфа, врачи диагностировали у него осколочные ранения. Как сообщает телеграм-канал "Воронеж № 1", сейчас город патрулируют силовики.
Фото © Telegram / "Воронеж № 1"
Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло сегодня в 5:30 утра. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Сейчас его ищут.
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