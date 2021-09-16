Лайф публикует фото последствий нападения на полицейский участок под Воронежем

В результате нападения на полицейский участок в Воронежской области в здании отдела вышибло дверь. Судя по повреждениям, на месте сработало взрывное устройство.

Об этом же говорит и характер травм единственного пострадавшего полицейского. По данным Лайфа, врачи диагностировали у него осколочные ранения. Как сообщает телеграм-канал "Воронеж № 1", сейчас город патрулируют силовики.

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