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Лайф публикует фото последствий нападения на полицейский участок под Воронежем

О задержании злоумышленника пока не сообщалось. Сейчас город патрулируют наряды силовиков.

16 сентября, 06:32
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В результате нападения на полицейский участок в Воронежской области в здании отдела вышибло дверь. Судя по повреждениям, на месте сработало взрывное устройство.

Об этом же говорит и характер травм единственного пострадавшего полицейского. По данным Лайфа, врачи диагностировали у него осколочные ранения. Как сообщает телеграм-канал "Воронеж № 1", сейчас город патрулируют силовики.

Фото © Telegram / "Воронеж № 1"

Фото © Telegram / "Воронеж № 1"

Появилось фото нападавшего на отдел полиции под Воронежем

Появилось фото нападавшего на отдел полиции под Воронежем

Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло сегодня в 5:30 утра. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Сейчас его ищут.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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