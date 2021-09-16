В результате нападения на отдел полиции под Воронежем ранен постовой
Медики диагностировали у него осколочное ранение. Жизни мужчины ничего не угрожает.
Фото © ТАСС / Жбанков Михаил
Один человек пострадал в результате нападения на отделение полиции в Воронежской области. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По его данным, злоумышленник ранил постового, находившегося в этот момент на службе. Медики диагностировали у мужчины осколочное ранение голени. По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.
Напомним, нападение произошло сегодня в 5:30 утра в городе Лиски. После инцидента неизвестный скрылся, его ищут.
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