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В результате нападения на отдел полиции под Воронежем ранен постовой

Медики диагностировали у него осколочное ранение. Жизни мужчины ничего не угрожает.

16 сентября, 05:48
<p>Фото © ТАСС / Жбанков Михаил</p>

Фото © ТАСС / Жбанков Михаил

Один человек пострадал в результате нападения на отделение полиции в Воронежской области. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, злоумышленник ранил постового, находившегося в этот момент на службе. Медики диагностировали у мужчины осколочное ранение голени. По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.

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Напомним, нападение произошло сегодня в 5:30 утра в городе Лиски. После инцидента неизвестный скрылся, его ищут.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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