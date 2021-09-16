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Росстат не зафиксировал снижения оборота общепита в Москве из-за QR-кодов

Представитель ведомства объяснил это продолжением работы предприятий в формате доставки и "навынос".

16 сентября, 05:18

Фото © ТАСС / РБК

В июле 2021 года оборот общественного питания в Москве достиг 31,9 млрд руб. Этот показатель превысил на треть уровень прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные управления Росстата по столице и Московской области.

По информации ведомства, в июле 2021 года оборот общепита в Москве достиг показателя в 31,9 млрд рублей. Это больше, чем в июле 2020-го (23,3 млрд) и в июле допандемийного 2019-го (31 млрд). По словам представителя Росстата, такие цифры объясняются тем, что, несмотря на введение QR-кодов, большинство предприятий общественного питания продолжали работу в формате "навынос" и осуществляли доставку.

Также на ситуацию могло повлиять повышение цен и значительное обеление отрасли, считает бизнес-омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова. По её словам, QR-коды и другие ограничения в июле отразились на работе общепита по-разному — в зависимости от сегмента. Например, выручка заведений фастфуда в стрит-ретейле (на первых этажах зданий) выросла на 10–20%, притом что доходы фастфуда в торговых центрах упали на 90%.

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Напомним, с 28 июня на входе в помещения ресторанов, кафе и других заведений общепита в Москве требовался QR-код. Ограничения отменили 19 июля.

Ранее мэр Москвы Собянин заявил, что самыми проблемными после снятия ограничений остаются гостиничная отрасль и общепит.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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