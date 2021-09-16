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В Магадане спасли застрявшего у берега детёныша косатки

Спасатели и местные жители помогли ему сдвинуться с отмели и малыш самостоятельно уплыл в море.

16 сентября, 04:54

В Магадане спасли застрявшего у берега детёныша косатки. Видео с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Магадане спасатели и местные жители помогли детёнышу косатки, которого выбросило на отмель в бухте Гертнера. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. В распоряжении Лайфа появилось видео спасательной операции.

"Общими усилиями косатку развернули к морю и несколько часов поливали водой, так как животное находилось в воде лишь наполовину. Дождавшись прилива и подъёма уровня воды, спасатели и жители Магадана подтолкнули детёныша косатки и помогли ему сдвинуться с отмели, после чего малыш смог самостоятельно уйти в море", - говорится в сообщении.

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А ранее у берега Сахалина спасли застрявшего на мели кита. Добровольцы долго ухаживали за животным, которое могло погибнуть. Вернувшись утром, они его уже не обнаружили.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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