В Магадане спасли застрявшего у берега детёныша косатки. Видео с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Магадане спасатели и местные жители помогли детёнышу косатки, которого выбросило на отмель в бухте Гертнера. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. В распоряжении Лайфа появилось видео спасательной операции.

"Общими усилиями косатку развернули к морю и несколько часов поливали водой, так как животное находилось в воде лишь наполовину. Дождавшись прилива и подъёма уровня воды, спасатели и жители Магадана подтолкнули детёныша косатки и помогли ему сдвинуться с отмели, после чего малыш смог самостоятельно уйти в море", - говорится в сообщении.