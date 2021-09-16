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В центре Новосибирска автомобиль ДПС перевернулся после столкновения с "лексусом"

Правоохранители были пристёгнуты и не пострадали. Без травм также обошлись водитель и пассажир иномарки.

16 сентября, 04:28

В центре Новосибирска автомобиль ДПС перевернулся после столкновения с "лексусом". Видео © VK / act54

В центре Новосибирска произошло ДТП с участием легковушки и патрульного автомобиля ДПС. Авария случилась вечером 15 сентября на пересечении улицы Орджоникидзе и Красного проспекта, сообщается в группе "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" во "ВКонтакте".

На кадрах видно, что машина ДПС выезжает на перекрёсток на красный сигнал светофора с включёнными спецсигналами. В этот момент в неё на огромной скорости врезается автомобиль "Лексус". От удара патрульное авто перевернулось на крышу.

  • Фото © VK / act54
    Фото © VK / act54
  • Фото © VK / act54
    Фото © VK / act54
  • Фото © VK / act54
    Фото © VK / act54
  • Фото © VK / act54
    Фото © VK / act54

Фото © VK / act54

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К месту ЧП немедленно подбежали люди, чтобы оказать помощь участникам аварии. Также прибыли врачи скорой помощи. К счастью, правоохранители были пристёгнуты и особо не пострадали.

"Пострадавших нет, сотрудники ДПС были пристёгнуты. Водитель и пассажир иномарки также не получили травм", — приводит kp.ru слова начальника Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирины Большаковой.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве лихач на "приоре" насмерть сбил вышедшего из машины таксиста.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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