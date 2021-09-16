В США назвали Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО в ближайшие 10 лет

Россия останется главной военной угрозой НАТО в ближайшие десять лет. Об этом заявила на слушаниях в конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе.

"Россия остаётся самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия", — заявила Смит.

По словам кандидата в постпреды, НАТО уже многого достигло в плане укрепления возможностей противостоять Москве, однако многое ещё необходимо сделать. Смит считает, что "российская агрессия продолжается, поэтому нужно призвать Россию к ответу за все её действия".