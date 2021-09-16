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В США назвали Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО в ближайшие 10 лет

Заявившая об этом кандидат в послы Соединённых Штатов при альянсе захотела "призвать РФ к ответу за все её действия".

16 сентября, 04:14

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Россия останется главной военной угрозой НАТО в ближайшие десять лет. Об этом заявила на слушаниях в конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе.

"Россия остаётся самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия", заявила Смит.

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По словам кандидата в постпреды, НАТО уже многого достигло в плане укрепления возможностей противостоять Москве, однако многое ещё необходимо сделать. Смит считает, что "российская агрессия продолжается, поэтому нужно призвать Россию к ответу за все её действия".

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Ранее Лайф рассказывал, что в США призвали срочно начать сближение с Россией. Политолог Тед Карпентер считает, что Вашингтон должен заострить внимание на каком-то одном сопернике — и это должен быть Китай. Также Лайф сообщал, что британская газета The Times рассказала о тревожном военном превосходстве России над странами НАТО. По мнению автора материала, президенту РФ Владимиру Путину вовсе не обязательно нападать, чтобы европейские государства перепугались.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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