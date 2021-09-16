Байден забыл имя премьера Австралии и назвал его "парнем снизу"

В среду вечером Байден, Моррисон и премьер Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности AUKUS. Во время презентации Байден поблагодарил по видеосвязи Джонсона, а затем повернулся к Моррисону, показал на него пальцем и сказал, что хочет поблагодарить и премьера Австралии. Однако имя коллеги глава Белого дома забыл. В результате Байден назвал своего собеседника господином премьер-министром, приятелем и парнем снизу.