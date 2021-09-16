Байден забыл имя премьера Австралии и назвал его "парнем снизу"
Очередной конфуз с американским президентом случился во время презентации нового военного партнёрства.
Фото © ТАСС / AP
Байден забыл имя премьера Австралии и назвал его "парнем снизу". Видео © Twitter / 6NewsAU
Президент США Джо Байден вновь оконфузился. На сей раз политик забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.
В среду вечером Байден, Моррисон и премьер Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности AUKUS. Во время презентации Байден поблагодарил по видеосвязи Джонсона, а затем повернулся к Моррисону, показал на него пальцем и сказал, что хочет поблагодарить и премьера Австралии. Однако имя коллеги глава Белого дома забыл. В результате Байден назвал своего собеседника господином премьер-министром, приятелем и парнем снизу.
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Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он забыл имя министра и название Пентагона. А недавно в ходе брифинга президент забыл вопрос журналиста и "переименовал" столицу Катара. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.
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