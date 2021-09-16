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Корабль "Шэньчжоу-12" отделился от модуля станции КНР для возвращения на Землю

В составе экипажа три человека, они пробыли на орбите 90 дней, тем самым установив рекорд по длительности пребывания китайских космонавтов в космосе за один полёт.

16 сентября, 03:27

Фото © ТАСС / EPA

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" отделился от основного модуля китайской орбитальной станции "Тяньгун" для возвращения на Землю. Об этом сообщает газета Global Times.

Уточняется, что корабль с тремя людьми на борту утром 16 сентября успешно отделился от модуля "Тяньхэ". Экипаж находился на орбите 90 дней, тем самым установив рекорд по длительности пребывания китайских космонавтов в космосе за один полёт. На станции работали Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо.

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"Тяньхэ" — это основной модуль строящейся многомодульной станции "Тяньгун". В настоящий момент он является самым крупным космическим аппаратом, построенным в Поднебесной. В нём находятся центр контроля и управления, а также жилое пространство экипажа. В будущем здесь планируют проводить научные и космические эксперименты. Строительство станции, которое длится с апреля этого года, Китай планирует закончить в 2022 году. После этого намечена стыковка к "Тяньхэ" лабораторного и исследовательского модулей.

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Напомним, запуск корабля "Шэньчжоу-12" состоялся с космодрома Цзюцюань 17 июня. Для вывода аппарата на орбиту использовалась ракета-носитель "Чанчжэн-2F". После состыковки с базовым модулем станции образовалась общая конструкция с главным отсеком и грузовым кораблём "Тяньчжоу-2", который был отправлен ранее. Впервые космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля "Тяньхэ" в открытый космос 4 июля, это была первая внекорабельная активность для космонавтов из Поднебесной за последние 13 лет.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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