Корабль "Шэньчжоу-12" отделился от модуля станции КНР для возвращения на Землю

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" отделился от основного модуля китайской орбитальной станции "Тяньгун" для возвращения на Землю. Об этом сообщает газета Global Times.

Уточняется, что корабль с тремя людьми на борту утром 16 сентября успешно отделился от модуля "Тяньхэ". Экипаж находился на орбите 90 дней, тем самым установив рекорд по длительности пребывания китайских космонавтов в космосе за один полёт. На станции работали Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо.

"Тяньхэ" — это основной модуль строящейся многомодульной станции "Тяньгун". В настоящий момент он является самым крупным космическим аппаратом, построенным в Поднебесной. В нём находятся центр контроля и управления, а также жилое пространство экипажа. В будущем здесь планируют проводить научные и космические эксперименты. Строительство станции, которое длится с апреля этого года, Китай планирует закончить в 2022 году. После этого намечена стыковка к "Тяньхэ" лабораторного и исследовательского модулей.