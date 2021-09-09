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Уже дымится: Сколько ещё продержится МКС?

Инцидент пополнил копилку подозрительных событий на космической станции, которой уже почти 23 года.

9 сентября, 19:10
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Фото © wikipedia

Примерно так — казалось бы, своим чередом — и идут повседневная жизнь и работа в модуле "Звезда", одном из основных модулей российского сегмента МКС. В нём есть всё, что нужно троим космонавтам: каюты, тренажёры, кухня, туалет, энергоустановка. А ещё два огнетушителя, три противогаза и система оповещения о пожаре "Сигнал-ВМ". Когда срабатывает хотя бы один из десяти датчиков дыма, на пульте управления системой загорается светодиод, а на пульте космонавта — табло с надписью "НАЛИЧИЕ ДЫМА", включается сирена, и на дисплеях высвечиваются данные о месте возгорания. Если срабатывают два датчика или больше, загорается уже табло "ПОЖАР".

Ролик опубликован в августе 2021 года. С виду и не скажешь, что вот уже два года в модуле ведут малоуспешную борьбу с утечками воздуха. Всё началось ещё в сентябре 2019-го. Через год воздух уходил уже в несколько раз быстрее. Как писала DW, 15 октября 2020-го космонавты специально рассыпали в модуле чайный пакетик и по движению чаинок нашли, наконец, место утечки — 4,5-сантиметровую трещину. Потом зафиксировали ещё одну. Но, как выяснилось, найти — это ещё не значит обезвредить. Лишь весной 2021 года удалось заделать две трещины герметиком. После этого люки, ведущие в проблемный отсек, закрыли, то есть изолировали его от остальной станции. И буквально на следующий день выяснилось, что герметик то ли не помог, то ли где-то там ещё есть трещины — давление воздуха продолжало падать. В апреле космонавт Пётр Дубров прибегнул к проверенному методу — рассыпал сухой суп. И установил камеру. В июле в NASA сообщали, что найдены сразу несколько возможных мест утечки. Три из них заделали, опять же, герметиком либо заклеили. Самое интересное, что воздух продолжил уходить, притом с той же скоростью.

Скорее всего, это результат ошибок в технологическом процессе изготовления конструкции модуля. В частности, можно грешить на некачественную сварку. И на самом деле те документы, которые имеются, если всё делали по правилам, позволяют установить, в какое время, кем был сделан этот сварной шов

Натан Эйсмонт

ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук

<p>Скорее всего, это результат ошибок в технологическом процессе изготовления конструкции модуля. В частности, можно грешить на некачественную сварку. И на самом деле те документы, которые имеются, если всё делали по правилам, позволяют установить, в какое время, кем был сделан этот сварной шов</p>
<p>Скорее всего, это результат ошибок в технологическом процессе изготовления конструкции модуля. В частности, можно грешить на некачественную сварку. И на самом деле те документы, которые имеются, если всё делали по правилам, позволяют установить, в какое время, кем был сделан этот сварной шов</p>

Горим, не горим?

И вот теперь в довершение всего без пяти пять утра 9 сентября включилась пожарная сигнализация. Ровно в пять космонавт Олег Новицкий уже докладывал в ЦУП, что экипаж видит дым и чувствует запах. Как уточнил позже астронавт Тома Песке, пахло сгоревшим пластиком или электроникой — по вентиляции в американский сегмент дошло.

Включили фильтр очистки воздуха и пошли дальше спать — впереди ответственный день, будет выход в открытый космос. Правда, в девятом часу поднялись и обнаружили, что фильтр не работает. В 10 утра сообщалось, что запах стал слабее, но полностью не исчез. Эмпирическим путём поняли, что идёт он откуда-то из окрестностей медицинского шкафа. Приборы подтвердили, что в воздухе есть вредные примеси. Но в целом ситуация оказалась не настолько критической, чтобы отменять запланированный выход в открытый космос.

Задымление ещё не означает пожар. Пока определённо сказать, что именно там случилось, довольно трудно. С ходу можно предположить, что что-то вроде короткого замыкания, и, я думаю, это довольно близко к тому, что на самом деле произошло

Натан Эйсмонт

ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук

<p>Задымление ещё не означает пожар. Пока определённо сказать, что именно там случилось, довольно трудно. С ходу можно предположить, что что-то вроде короткого замыкания, и, я думаю, это довольно близко к тому, что на самом деле произошло</p>
<p>Задымление ещё не означает пожар. Пока определённо сказать, что именно там случилось, довольно трудно. С ходу можно предположить, что что-то вроде короткого замыкания, и, я думаю, это довольно близко к тому, что на самом деле произошло</p>

Была, как я слышал, зарядка аккумулятора, возможно, некий нагрев, может быть, плохие контакты. Но в целом это один из не очень существенных инцидентов, но их становится уже много, включая эти знаменитые трещины. Они накапливаются и подталкивают к решению что-то предпринять с российским сегментом

Иван Моисеев

руководитель Института космической политики

<p>Была, как я слышал, зарядка аккумулятора, возможно, некий нагрев, может быть, плохие контакты. Но в целом это один из не очень существенных инцидентов, но их становится уже много, включая эти знаменитые трещины. Они накапливаются и подталкивают к решению что-то предпринять с российским сегментом</p>
<p>Была, как я слышал, зарядка аккумулятора, возможно, некий нагрев, может быть, плохие контакты. Но в целом это один из не очень существенных инцидентов, но их становится уже много, включая эти знаменитые трещины. Они накапливаются и подталкивают к решению что-то предпринять с российским сегментом</p>

В каком состоянии сейчас МКС

По данным РКК "Энергия", станция на 80% выработала свой ресурс и работает уже дольше, чем положено. По текущим планам Россия намерена оставаться на станции до 2025 года, в США настаивают на продлении миссии ещё на 5 лет.

Тот же Соловьёв очень корректно описал ситуацию: что инженеры говорят, что, мол, продержится до 2025 года и дальше и что все эти трещины и так далее — пустяки, но подписывать ничего не хотят, потому что одно дело сказать, дать свою оценку, а другое дело — подписаться под обязывающим документом

Иван Моисеев

руководитель Института космической политики

<p>Тот же Соловьёв очень корректно описал ситуацию: что инженеры говорят, что, мол, продержится до 2025 года и дальше и что все эти трещины и так далее — пустяки, но подписывать ничего не хотят, потому что одно дело сказать, дать свою оценку, а другое дело — подписаться под обязывающим документом</p>
<p>Тот же Соловьёв очень корректно описал ситуацию: что инженеры говорят, что, мол, продержится до 2025 года и дальше и что все эти трещины и так далее — пустяки, но подписывать ничего не хотят, потому что одно дело сказать, дать свою оценку, а другое дело — подписаться под обязывающим документом</p>

Натан Эйсмонт, со своей стороны, категорически против того, чтобы считать многочисленные инциденты с утечками и задымлением аргументами в пользу завершения работы МКС.

Это, конечно, неприятно, но слово "критично" я бы, наверное, не стал употреблять. К сожалению, были прецеденты. То есть это сильно не первый и не второй раз, когда такие ситуации задымления возникали. И до сих пор удавалось с этим справляться, и никогда это не приводило к последствиям типа "ну всё, срочно эвакуируем" или "блокируем этот модуль"

Натан Эйсмонт

ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук

<p>Это, конечно, неприятно, но слово "критично" я бы, наверное, не стал употреблять. К сожалению, были прецеденты. То есть это сильно не первый и не второй раз, когда такие ситуации задымления возникали. И до сих пор удавалось с этим справляться, и никогда это не приводило к последствиям типа "ну всё, срочно эвакуируем" или "блокируем этот модуль"</p>
<p>Это, конечно, неприятно, но слово "критично" я бы, наверное, не стал употреблять. К сожалению, были прецеденты. То есть это сильно не первый и не второй раз, когда такие ситуации задымления возникали. И до сих пор удавалось с этим справляться, и никогда это не приводило к последствиям типа "ну всё, срочно эвакуируем" или "блокируем этот модуль"</p>

Как будет выглядеть завершение работы МКС?

По прогнозам Натана Эйсмонта, МКС проработает ещё много лет. Он напомнил, что один из вариантов предусматривает сдачу российского сегмента в аренду. В любом случае станция не прекратит работу в один момент.

Это не то что с "Миром" — взяли и весь целиком затопили, нет, этого точно не будет, что бы там сейчас ни говорили, это 100%. Если бы у меня было право давать гарантии, я бы их немедленно дал. Всё равно это процесс будет, конечно же, постепенным. То есть помодульно, как уже, собственно, с одним модулем и сделали

Натан Эйсмонт

ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук

<p>Это не то что с "Миром" — взяли и весь целиком затопили, нет, этого точно не будет, что бы там сейчас ни говорили, это 100%. Если бы у меня было право давать гарантии, я бы их немедленно дал. Всё равно это процесс будет, конечно же, постепенным. То есть помодульно, как уже, собственно, с одним модулем и сделали</p>
<p>Это не то что с "Миром" — взяли и весь целиком затопили, нет, этого точно не будет, что бы там сейчас ни говорили, это 100%. Если бы у меня было право давать гарантии, я бы их немедленно дал. Всё равно это процесс будет, конечно же, постепенным. То есть помодульно, как уже, собственно, с одним модулем и сделали</p>

Иван Моисеев упомянул об ещё одном предложении: полностью отстыковать российский сегмент и затопить.

На сегменте есть "Прогрессы", они могут выдать достаточный импульс, чтобы его затопить в нужном районе. И американцы заменят наш сегмент своими грузовыми кораблями. Но всё это пока только разговоры без конкретных планов

Иван Моисеев

руководитель Института космической политики

<p>На сегменте есть "Прогрессы", они могут выдать достаточный импульс, чтобы его затопить в нужном районе. И американцы заменят наш сегмент своими грузовыми кораблями. Но всё это пока только разговоры без конкретных планов</p>
<p>На сегменте есть "Прогрессы", они могут выдать достаточный импульс, чтобы его затопить в нужном районе. И американцы заменят наш сегмент своими грузовыми кораблями. Но всё это пока только разговоры без конкретных планов</p>

Когда модуль "Звезда" пристыковали к самому первому — к "Заре" — в 2000 году, он был источником энергии и вообще залогом жизни всей станции. И спираль истории такова, что "Звезду" изначально делали для станции "Мир" и даже называли "Миром-2", но потом планы поменялись, и было решено включить её в состав совершенно новой станции. Её судьбу по идее должен был бы повторить скандально известный модуль "Наука": сначала его делали как копию "Зари", теперь он лаборатория, а дальше — очень хотелось бы надеяться, что когда-нибудь войдёт в состав будущей российской станции. Но насчёт этого есть опасения: пока нет чёткого понимания, на какой именно орбите будет летать национальная орбитальная станция, а от этого зависит очень многое.

Модуль "Наука" может присоединиться только к станции, которая работает на наклонении 51 градус, а не на полярной, о которой говорят. А во-вторых, он, скорее всего, выработал всё своё топливо. Он не может отойти, маневрировать, ориентироваться. Там поставили одноразовые баки, на одноразовую закачку на Земле. Если бы с ним всё было нормально, то его можно было бы дозаправить "Прогрессом", сейчас это невозможно

Иван Моисеев

руководитель Института космической политики

<p>Модуль "Наука" может присоединиться только к станции, которая работает на наклонении 51 градус, а не на полярной, о которой говорят. А во-вторых, он, скорее всего, выработал всё своё топливо. Он не может отойти, маневрировать, ориентироваться. Там поставили одноразовые баки, на одноразовую закачку на Земле. Если бы с ним всё было нормально, то его можно было бы дозаправить "Прогрессом", сейчас это невозможно</p>
<p>Модуль "Наука" может присоединиться только к станции, которая работает на наклонении 51 градус, а не на полярной, о которой говорят. А во-вторых, он, скорее всего, выработал всё своё топливо. Он не может отойти, маневрировать, ориентироваться. Там поставили одноразовые баки, на одноразовую закачку на Земле. Если бы с ним всё было нормально, то его можно было бы дозаправить "Прогрессом", сейчас это невозможно</p>

Запуск модуля "Наука" как раз противоречит разговорам о прекращении эксплуатации МКС и переходе на совсем другую орбитальную станцию. На этот счёт есть версии, скажем так, неудобные, и об одной из них я с осторожностью скажу: что люди хотят получить новые заказы

Натан Эйсмонт

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук

<p>Запуск модуля "Наука" как раз противоречит разговорам о прекращении эксплуатации МКС и переходе на совсем другую орбитальную станцию. На этот счёт есть версии, скажем так, неудобные, и об одной из них я с осторожностью скажу: что люди хотят получить новые заказы</p>
<p>Запуск модуля "Наука" как раз противоречит разговорам о прекращении эксплуатации МКС и переходе на совсем другую орбитальную станцию. На этот счёт есть версии, скажем так, неудобные, и об одной из них я с осторожностью скажу: что люди хотят получить новые заказы</p>

Натан Эйсмонт добавил, что в решении закрыть МКС, по его мнению, прослеживаются политические мотивы, и выразил убеждённость в том, что даже с политической точки зрения это решение недальновидно.

С моей — и не только с моей — точки зрения, здесь в основном просматриваются потери. И, на мой взгляд, теряется одна из основных задач орбитальной станции — поддержание и развитие международного сотрудничества вообще. Орбитальная станция — это лучшее из возможных мест для такого сотрудничества

Натан Эйсмонт

ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук

<p>С моей — и не только с моей — точки зрения, здесь в основном просматриваются потери. И, на мой взгляд, теряется одна из основных задач орбитальной станции — поддержание и развитие международного сотрудничества вообще. Орбитальная станция — это лучшее из возможных мест для такого сотрудничества</p>
<p>С моей — и не только с моей — точки зрения, здесь в основном просматриваются потери. И, на мой взгляд, теряется одна из основных задач орбитальной станции — поддержание и развитие международного сотрудничества вообще. Орбитальная станция — это лучшее из возможных мест для такого сотрудничества</p>
Развод и модули по почте: почему Россия уходит с МКС и какой будет национальная станция

Развод и модули по почте: почему Россия уходит с МКС и какой будет национальная станция

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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