Жителю Приморья дали пять лет строгого режима за похищение клетки с попугаями

В Приморском крае суд вынес приговор местному жителю, который с ножом похитил из зоомагазина клетку с попугаями. Мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщает региональное УМВД РФ.

"Доказана его причастность к совершению разбойного нападения. Артёмовский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — сказано в сообщении.

Напомним, в январе этого года 28-летний житель города Артёма Приморского края ограбил зоомагазин, похитив 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями. При этом он угрожал продавщице ножом. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. На допросе задержанный, который был ранее судим за разбойное нападение, объяснил, что в тот день выпивал, а когда алкоголь закончился и денег не осталось, решил пойти на преступление. Украденные деньги он хотел потратить на спиртное и еду, птицы же предназначались девушке в качестве подарка.