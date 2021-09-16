Жителю Приморья дали пять лет строгого режима за похищение клетки с попугаями
Также мужчина забрал из кассы зоомагазина 700 рублей, которые хотел потратить на выпивку и еду. Птиц же он планировал подарить подруге.
Кадр из видео © ГУ МВД по Приморскому краю
В Приморском крае суд вынес приговор местному жителю, который с ножом похитил из зоомагазина клетку с попугаями. Мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщает региональное УМВД РФ.
"Доказана его причастность к совершению разбойного нападения. Артёмовский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — сказано в сообщении.
Грабитель ушёл с пустыми руками, когда работник банка не смог разобрать почерк на записке с угрозами
Напомним, в январе этого года 28-летний житель города Артёма Приморского края ограбил зоомагазин, похитив 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями. При этом он угрожал продавщице ножом. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. На допросе задержанный, который был ранее судим за разбойное нападение, объяснил, что в тот день выпивал, а когда алкоголь закончился и денег не осталось, решил пойти на преступление. Украденные деньги он хотел потратить на спиртное и еду, птицы же предназначались девушке в качестве подарка.
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