В Петербурге рассказали об организации движения после закрытия Биржевого моста на реконструкцию

С 1 октября в Санкт-Петербурге Биржевой мост закроют на реконструкцию. Работы будут идти до 2023 года, однако открыть его для движения планируется в ноябре 2022 года, пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекцию (ГАТИ).

Отмечается, что на время ремонта переправы попасть из Центрального района в Василеостровский можно будет через Дворцовый и Благовещенский мосты. На Петроградскую сторону с Васильевского острова – через Тучков мост и мост Бетанкура. Напрямую из центра в Петроградский район также ведёт Троицкий мост. Заявка на распоряжение об ограничении движения по Биржевому мосту находится на согласовании в Комитете по транспорту и ГИБДД.

"Щиты с информацией об ограничении движения будут расставлены перед всеми въездами на Петроградскую сторону, в Калининском, Центральном, в том числе на Невском проспекте, и Адмиралтейском районах", – отметили в ГАТИ.