В Петербурге рассказали об организации движения после закрытия Биржевого моста на реконструкцию
Щиты с информацией будут расставлены перед всеми въездами на Петроградскую сторону, в Калининском, Центральном, в том числе на Невском проспекте, и Адмиралтейском районах.
Фото © ТАСС / Антон Ваганов
С 1 октября в Санкт-Петербурге Биржевой мост закроют на реконструкцию. Работы будут идти до 2023 года, однако открыть его для движения планируется в ноябре 2022 года, пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекцию (ГАТИ).
Отмечается, что на время ремонта переправы попасть из Центрального района в Василеостровский можно будет через Дворцовый и Благовещенский мосты. На Петроградскую сторону с Васильевского острова – через Тучков мост и мост Бетанкура. Напрямую из центра в Петроградский район также ведёт Троицкий мост. Заявка на распоряжение об ограничении движения по Биржевому мосту находится на согласовании в Комитете по транспорту и ГИБДД.
"Щиты с информацией об ограничении движения будут расставлены перед всеми въездами на Петроградскую сторону, в Калининском, Центральном, в том числе на Невском проспекте, и Адмиралтейском районах", – отметили в ГАТИ.
Ранее в Петербурге запустили трамвай, посвящённый 800-летию Александра Невского. Транспорт будет ходить по маршруту № 3 до декабря. Это специальный проект издания правительства города, Комитета по печати и взаимодействию со СМИ и "Горэлектротранса".
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