Грабитель ушёл с пустыми руками, когда работник банка не смог разобрать почерк на записке с угрозами

67-летний Алан Слеттери из Восточного Суссекса, Великобритания, решил на пенсии поправить своё финансовое положение и ограбить банк. Мужчина написал записку с требованиями и угрозами и направился в ближайшее отделение, однако случилась неприятность. Растерянная работница банка не смогла разобрать почерк дедушки, а тот не сказал ни слова, поэтому обогатиться Слеттери не удалось.

Фото © Sussex Police

В другом банке ему повезло чуть больше: сотрудница на кассе волевым усилием прочитала записку и сильно испугалась. "Твоё стекло не остановит то, что у меня есть. Отдай десятки и двадцатки. Подумай о других посетителях", — говорилось в ней. Девушка передала грабителю деньги, и тот довольный отправился домой на автобусе с 2400 тыс. фунтов (больше 244 тыс. рублей).

Фото © Sussex Police

Работник третьего банка тоже смог разобрать каракули, но сам оказался не робкого десятка. Он дал отпор Слеттери, и тот сбежал, оставшись ни с чем. Но по его следу уже шли полицейские — сотрудница из первого банка, которая не смогла прочитать записку, посчитала дедушку подозрительным и вызвала полицию, сообщает полиция Суссекса.

Фото © Sussex Police