Грабитель ушёл с пустыми руками, когда работник банка не смог разобрать почерк на записке с угрозами
Несмотря на то что Слеттери удалось ограбить лишь один банк из трёх, ему дали шесть лет тюрьмы общего режима.
67-летний Алан Слеттери из Восточного Суссекса, Великобритания, решил на пенсии поправить своё финансовое положение и ограбить банк. Мужчина написал записку с требованиями и угрозами и направился в ближайшее отделение, однако случилась неприятность. Растерянная работница банка не смогла разобрать почерк дедушки, а тот не сказал ни слова, поэтому обогатиться Слеттери не удалось.
В другом банке ему повезло чуть больше: сотрудница на кассе волевым усилием прочитала записку и сильно испугалась. "Твоё стекло не остановит то, что у меня есть. Отдай десятки и двадцатки. Подумай о других посетителях", — говорилось в ней. Девушка передала грабителю деньги, и тот довольный отправился домой на автобусе с 2400 тыс. фунтов (больше 244 тыс. рублей).
Работник третьего банка тоже смог разобрать каракули, но сам оказался не робкого десятка. Он дал отпор Слеттери, и тот сбежал, оставшись ни с чем. Но по его следу уже шли полицейские — сотрудница из первого банка, которая не смогла прочитать записку, посчитала дедушку подозрительным и вызвала полицию, сообщает полиция Суссекса.
Та проверила камеры наблюдения, а позже узнала имя преступника по его автобусному проездному. Мужчину арестовали, и тот сразу во всём сознался. Так как никто не пострадал и лишь одна попытка ограбления увенчалась успехом, суд приговорил его к шести годам тюрьмы общего режима с возможностью выйти по УДО через четыре года.
WOW-funny
Мама на секунду отвернулась от сына, и он сразу же выбежал на поле, став звездой футбольного матча
сегодня в 08:34
Герои "Очень странных дел" оказались в Краснодарском крае, и на этих фото их не отличить от местных
вчера в 12:34
Агата Муцениеце высмеяла типичные фото в бикини, но всё внимание было приковано совсем к другому
вчера в 10:13
Комментариев: 0